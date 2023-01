Per l'Unieuro c'è il derby contro Ravenna: al via la prevendita dei biglietti

Dopo la sofferta vittoria all'overtime contro Chieti, la Pallacanestro Forlì 2.015 incrocierà i guantoni contro l'OraSì Ravenna per il derby della via Ravegnana. Il match si disputerà domenica alle 18 al Pala De Andrè. Già attiva la prevendita dei biglietti, disponibili nei punti vendita autorizzati VivaTicket (Edicola Bartolucci, via Seganti 3/A; La Caffetteria, via Ravegnana 146/A; Tabaccheria Casadei, via Saffi, 56, Forlimpopoli; e Ticketando, via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). Non sarà possibili acquistare i tagliandi del settore ospiti nella biglietteria del Pala De Andrè il giorno della partita. Questi i prezzi: per la tribuna “bassa” (poltrone, settori C Eest e B Est) il biglietto intero costerà 22 euro, mentre per la tribuna “alta” (settori G Eest e H Est) 17 euro (ridotto a 12 euro per universitari con badge, under 18 e over 65). Tagliando omaggio per gli under 6 anni. Al costo del biglietto andrà aggiunto il diritto di prevendita e verrà chiesto il documento di identità per la registrazione anagrafica. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it.