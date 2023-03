Unieuro regina del girone Rosso. Mostruoso Adrian, anche Udine si arrende alle legge del Palafiera

La Pallacanestro Forlì 2.015 è la regina del girone "Rosso". Battendo l'Old Wild West Udine davanti ai 2934 del Palafiera col punteggio di 81-70, la squadra di coach Antimo Martino ha firmato la nona sinfonia consecutiva, la 16esima negli ultimi 17 incontri disputati (nel conteggio viene contemplata anche la vittoria contro Ferrara, che si è ritirata dal campionato), un autentico record, che ha migliorato quello siglato dalla Pieffe 2.015 di Sandro Dell’Agnello nel campionato 2020-2021. La vittoria contro la compagine di Carlo Finetti, tra le candidate alla promozione finale, rafforza il valore della squadra costruita da Martino, che si presenterà quindi nel girone Giallo prima e ai playoff poi con la consapevolezza di poter dire la sua in tutti i campi.

Pur orfana di capitan Daniele Cinciarini, Lorenzo Penna e Franco Flan e con Luca Pollone recuperato all'ultimo, l'Unieuro si è resa protagonista di una prova particolarmente solida, trascinata da un super Nathan Adrian con 24 punti, 11 rimbalzi e 5 assist per un totale di 31 di valutazione. Altro trascinatore della serata è stato Todor Radonjic, con 17 punti e quattro triple. Grande prestazione anche del giovanissimo Michele Munari, in campo 12 minuti e autore anche di una tripla. In doppia cifra anche Lorenzo Benvenuti con 12 punti e Vincent Sanford, impiegato anche da play, con 11 punti. Spettacolare l'ultimo quarto dei biancorossi, con Udine in grado di segnare solo 9 punti. I bianconeri si sono presentati al Palafiera orfani di Alessandro Gentile, Michele Antonutti e Raphael Gaspardo, potendo contare su Isaiah Briscoe, che ha chiuso la serata con 20 punti, bersagliato dal pubblico, perdendo invece nel finale per crampi Ethan Esposito, autore di 12 punti.

IL POST PARTITA DI COACH MARTINO - "Una stagione pazzesca"

La partita

Partenza in salita per l’Unieuro, a segno con il solo Adrian e Udine a fare il primo scatto con cinque punti di Briscoe (6-13). Dopo il timeout chiamato da Martino, l’Unieuro si rimette in scia con un parziale di 7-3, con altri cinque punti di Adrian. L’Americano è in modalità on fire, col primo quarto chiuso 19-17 con la tripla, l’unica del quarto di Forlì sulle otto tentate, di Radonjic, ben assistito da Sanford. Il secondo quarto è punto a punto, con Udine a rimettere il naso avanti con Briscoe (24-25). Il controsorpasso è firmato da Benvenuti, per il 30-27 prima del timeout di Udine. I friulani con un parziale di 4-0 tornano avanti prima del 5-0 autografato Sanford e Radonjic. Gli ospiti replicano con un parziale di 8-0, con cinque punti in un amen di Esposito (35-39).

La partita è bella intensa: Forlì in un battito di ciglia fa nove punti di fila, non concedendo nulla alla squadra di coach Finetti: è 44-39. Ad inizio del periodo l’Unieuro va sul +7, ma gli ospiti si accendono con un 10-0 alimentato dalle triple di Nobile e Monaldi per il 46-49. I padroni di casa non lasciano scappare i bianconeri, che viaggiano a braccetto fino al 57-56 con la tripla di un ottimo Munari. Sul +3 Forlì, Udine riprende il comando del match: Briscoe pesca dal mazzo un altro canestro sullo scadere della sirena dei 24 secondi e regala il vantaggio al termine del terzo quarto ai bianconeri (59-61).

Dopo quasi 3 minuti di gioco arrivano i primi punti dell’ultimo quarto. Adrian ricomincia a macinare punti e l’Unieuro va sul 63-61. Briscoe fissa nuovamente la parità dopo il timeout chiamato da coach Finetti, ma sale in cattedra Valentini: il numero 7 biancorosso prima firma il sorpasso, poi ruba palla e serve l’assist per Radonjic (67-63). Il fallo antisportivo assegnato a Monaldi porta Valentini in lunetta (69-64). Forlì poi mette un punto esclamativo sul match con la bomba di Adrian del 72-64 a 4’21” dal termine. Monaldi risponde segnando da tre punti, ma Sanford aumenta il divario tra le due squadre. L’Apu tiene viva la speranza con la tripla di Palumbo (75-70), ma Valentini chiude i conti con 6 punti consecutivi: sulle ali dell’entusiasmo il tabellone recita 81-70. Domenica prossima ultima del girone "Rosso": sarà esodo a Bologna per il big match contro la Fortitudo.

Il tabellino

UNIEURO FORLÌ – APU OLD WILD WEST UDINE 81-70

(19-17; 44-39; 59-61)

UNIEURO FORLÌ: Sanford 11 punti, Cinciarini n.e., Gazzotti 2, Valentini 12, Adrian 24, Pollone, Munari 3, Ndour n.e., Radonjic 17, Benvenuti 12, Zilio, Borciu. All. Antimo Martino.

APU OLD WILD WEST UDINE: Pulito n.e., Palumbo 8 punti, Cusin 2, Briscoe 20, Fantoma, Esposito 12, Nobile 9, Pellegrino 2, Monaldi 17. All. Carlo Finetti.

Arbitri: Martellosio, Barbiero, Calella.