Unieuro, una carica da 101 punti: quinta perla contro l’Eurobasket

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Forlì 2015

L’Unieuro Forlì fa cinquina. Quinta vittoria consecutiva, che la squadra di coach Sandro Dell’Agnello matura nello scontro diretto contro l’Eurobasket Roma. Finisce 101-91, risultato che mette praticamente al sicuro il settimo posto dei biancorossi a due partite dalla fine della reculare season. L’Unieuro fa suo il primo e terzo quarto, tirando col 61%, con un 27 su 41 da due e 9 su 18 da tre. Ottima la partita di Erik Rush, con 23 punti, poi Kalin Lucas con 19, Jacopo Giachetti con 16 e Lorenzo Benvenuti con 11.

Dell’Agnello parte con Rush, Lucas, Benvenuti, Pullazi e Bolpin. Una schiacciata di Benvenuti da il benvenuto al pubblico. Pepe risponde con una tripla, poi l’Unieuro infila sette punti di fila, con tanto di bomba di Rush, con una percentuale al tiro del 100%. Bruttini si conferma in forma, con 5 punti di fila e porta Forlì sul 14-8. La partita è vivace, l’Eurobasket cerca il tiro dall’arco, ma fa altrettanto anche l’Unieuro. Il Palafiera si esalta sulla schiacciata di Rush per il 19-13. Dopo il timeout I biancorossi calano un altro parziale di 8-4 (25-17). Il primo quarto termina con due liberi di Natali per il 28-19, con un 52.6% al tiro.

Giachetti e Bruttini siglano il +13, poi l’Eurobasket accorcia al -5., rispondendo col 5-2 (42-34). L’Unieuro si spegne, Roma segna 10 punti di fila, con tanto di schiacciata e tripla di Carroll. Nel finale la squadra di coach Dell’Agnello segna solo quattro punti, con il primo tempo che si chiude 46 pari (18-27). Pepe inaugura il secondo tempo, sul 50-51 Forlì firma un parziale di 15-4 con tanto di tripla di Lucas, Pullazi e Rush per il 65-55. L’Unieuro mantiene dieci punti di gap, poi Bruttini e la tripla di Giachetti chiudono il quarto sul +15 (76-61). Si comincia senza particolari scossoni, con botta e risposta a suon di schiacciate tra Hill e Benvenuti. Con tre liberi di Lucas tocca il +13, ma l’Eurobasket resta in scia a suon di triple. Sul 91-83 viene fischiato un tecnico a Carrol, con Giachetti che nn sbaglia dalla lunetta. L’ultimo minuto inizia con undici punti da difendere. Lucas segna i due liberi della quota 101, con l’Eurobasket a dieci punti.