Finale da cardiopalma: super Cinciarini, l’Unieuro mette ko Pistoia e supera l’esame

L’Unieuro 2.015 supera la prova del 9. La squadra di coach Antimo Martino ha avuto la meglio su Pistoia col punteggio di 76-72 (21-15, 18-15, 21-21 e 16-21), al termine di un finale da cardiopalma. Un match che ha visto i mercuriali avanti sin dal primo quarto, con una prova particolarmente solida in difesa. Ma i toscani non si sono dati per vinti, riaprendo per due volte la contesa trascinati da un super Varnado (29 punti).



Nel finale due bombe di Cinciarini hanno respinto gli assalti avversari, togliendo le castagne dal fuoco. Quattro i biancorossi in doppia cifra: Cinciarini con 17, Raivio con 16, Adrian e Valentini con 10. Due punti pesantissimi che vale la vetta insieme a Cento e Udine.