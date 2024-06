Pallacanestro Forlì, quattro biancorossi chiamati nelle Nazionali Giovanili

Continua a trovare riscontri l'operato dell'area tecnica del settore giovanile gestito da coach Gandolfi. Sono ben 4 gli atleti nel giro delle Nazionali Giovanili. David Jack Bonomi ha iniziato le proprie fatiche in azzurro a Varese, dove la Nazionale Under 15 prepara alcuni tornei internazionali a Valencia. Il pari età Lorenzo Zotti è stato indicato dal Settore Squadre Nazionali come riserva a casa a disposizione. Coach Marco Sodini ha poi convocato per la Nazionale Under 18 il biancorosso Alberto Mariuzzo, per un'estate intensa da vivere tutta con la maglia azzurra tra tornei internazionali ed il sogno della convocazione per l'Europeo di categoria, che si terrà a Tampere, in Finlandia, dal 27 luglio al 4 agosto. Riserva a disposizione un altro giovane forlivese, Simone Errede.