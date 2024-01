Pallacanestro, la Libertas Basket Rosa vince e conquista il secondo posto

Ultima partita della prima fase per la Libertas Basket Rosa Forlì e nuova vittoria. Due punti che consolidano il piccolo capolavoro realizzato dalle ragazze da coach Rustignoli ed il suo staff. Un secondo posto fatto di grinta di determinazione, di volontà, di capacità di superare ogni difficoltà presentatasi andando sempre in campo come una vera grande squadra, unita con un unico intento. Ora le forlivesi dovranno però salutare Carolina Valensin che lascerà la squadra per impegni di studio che la porteranno all’estero.

La gara con Finale Emilia si rivelava molto più ostica diquanto ci si aspettasse, con le ospiti che nonostante la formazione rimaneggiata vendevano cara la pelle sin dalle primissime battute e riuscivano a chiudere il primo quarto davanti 7-8. Giorgia Bollini e Federica Montanari avevano la mano bollente e suonavano la carica nel secondo quarto, mettendo a segno 4 delle 5 triple con le quali Forlì portava l’inerzia del match dalla sua parte e andava al cambio di campo con il punteggio di 29-21. Era Alice Giorgetti la grande protagonista in fase realizzativa al rientri in campo, tante bellegiocate e canestri pesanti che uniti alla tripla di Valensin portavano le squadre all’ultimo riposo lungo sul 50-34. Chi pensava che la partita fosse finita li sbagliava di grosso perché Finale Emilia metteva in campo un grande orgoglio e prendeva in mano le redini del match piazzando un parziale importante che la riavvicinava pericolosamente alle biancorosse, ma Bollini si dimostrava ancora in serata di grazia mantenendo un ottimo feeling con ilcanestro ed il tiro da tre pesantissimo di Elisa Vespignani suonava come una sentenza per il 62-56 finale.

Libertas Basket Rosa Forlì – Finale Emilia 62-56(7-8; 29-21; 50-34)Forli: Balestra 7, Bollini 15, Valensin 10, Vespignani 8,Montanari 6, Giorgetti 13, Ragghianti, Silighini2, Pieraccini 1, Shlyakhtur.Coach: Rustignoli