Basket, un anno in B per fare esperienza: il play forlivese Paolo Bandini alla conquista di Faenza

Obiettivo maturare e far esperienza. Per il giovane Paolo Bandini, classe 2004, quella ai nastri di partenza sarà una stagione molto importante per la sua carriera cestistica. La Pallacanestro Forlì 2.015, che ne detiene il cartellino, crede nelle potenzialità del giovane playmaker e proprio per questo motivo ha deciso di cederlo in prestito ai Raggisolaris Faenza al fine di farlo cimentare in un torneo impegnativo come la serie B

Nonostante l’età si è già messo in luce nelle giovanili e in C Silver nel Gaetano Scirea Bertinoro, guadagnandosi anche qualche presenza in serie A2 con l’Unieuro, formazione con la quale si è sempre allenato nella scorsa stagione. A marzo è stato inoltre convocato per un raduno della nazionale Under 18 dopo aver intrapreso tutto il percorso dalle selezioni regionali fino alla disputata del Trofeo delle Regioni. Nato a Forlì il 3 gennaio 2004, Bandini ha iniziato a giocare a pallacanestro nel settore giovanile del Ca’ Ossi Forlì (diventato poi One Team) dove ha mostrato tutte le sue doti che gli sono valse il passaggio alla Pallacanestro 2.015 Forlì. Nel club forlivese ha proseguito il percorso delle giovanili, giocando negli ultimi due campionati (dal 2020 al 2022) anche in C Silver nel Gaetano Scirea Bertinoro e con l’Unieuro in A2, andando anche a segno in un match. Ora è pronto per la sua nuova avventura nei Raggisolaris.

“A Faenza sarà la mia prima vera stagione in un campionato nazionale - spiega Bandini - e mi dovrò impegnare al massimo per conquistare minuti. A Forlì sono cresciuto al fianco di giocatori di grande livello, ma in prima squadra praticamente mi allenavo e basta, mentre ora dovrò mostrare le mie qualità per guadagnarmi spazio nelle rotazioni. Sono molto motivato e credo che questa annata sarà fondamentale per la mia crescita sportiva e personale. Non nascondo che sarà emozionante giocare insieme a Vico, giocatore che vedevo dagli spalti l’anno in cui ha vinto il campionato di B con Forlì e che era il mio idolo. Sono certo che imparerò molto da lui”. Quanto alle sue caratteristiche, "sono un playmaker a cui piace essere al servizio della squadra ed infatti preferisco dare un assist piuttosto che un canestro. Mi ritengo quindi altruista, mentre a livello tecnico, mi piace giocare in velocità e colpire in contropiede".