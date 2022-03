Per i Baskérs Forlimpopoli trasferta al Pala Vigarano per affrontare Ferrara Basket 2018

Secondo incontro ad altissima quota per i Baskérs Forlimpopoli, ancora alla ricerca di un ulteriore referto rosa per celebrare una prestigiosa e matematica qualificazione ai play off. Nella penultima trasferta della regular season capitan Rombaldoni e compagni sono attesi dal viaggio al PalaVigarano per affrontare Ferrara Basket 2018 (in programma domenica alle ore 18, fischiano Di Marco e Bravo di Ferrara).

Al cospetto della seconda forza del torneo (sette vinte nelle ultime nove), oramai ai vertici del massimo campionato regionale da quattro stagioni, gli artusiani tenteranno l’ennesima impresa on the road, con una incredibile striscia aperta da addirittura sei turni.

l roster a disposizione dell’esperto coach Furlani poggia sulla punta di diamante Agusto (ala da 16,2 punti che valgono il terzo posto fra i marcatori) e il talentuo so playmaker Seravalli (11,2), entrambi estremamente pericolosi nel tiro pesante. Anche gli altri riconfermati Bianchi (10,5), Verrigni (infortunatosi contro Molinel la) e Costanzelli garantiscono qualità nel quintetto mentre dalla panca Tognon e il veterano multidimensionale Cortesi spesso risultano determinanti.