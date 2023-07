Pericolosità offensiva, capacità difensiva e solidità: l'Unieuro 2.015 ufficializza Maurizio Tassone

La Pallacanestro Forlì 2.015 completa il reparto italiani ufficializzando Maurizio Tassone. Guardia di 192 centimetri, nato a Torino il 23 novembre 1990 inizia il percorso nel settore giovanile del CUS Torino, per poi continuare a Pavia, e successivamente a PMS Moncalieri dal 2015 al 2017. La carriera prosegue a Cantù dove milita in Serie A dal 2017 al 2019, per poi continuare nelle numerose esperienze in serie B tra Corato, Vigevano e Molfetta. Nella stagione 2022/23 ha militato presso le file di Kleb Ferrara e NPC Rieti nel campionato di Serie A2. “Sono felice di poter giocare per una piazza come Forlì, motivo di grande responsabilità - sono le prime parole di Tassone -. Sarò a disposizione del coach e dei miei compagni con l'obiettivo di toglierci grandi soddisfazioni".

“Maurizio siamo convinti abbia le caratteristiche tecniche e l'esperienza per completare al meglio il nostro pacchetto esterni - sono le parole di coach Antimo Martino -. Avremo un giocatore in più nelle rotazioni rispetto alla scorsa stagione e questo ci permetterà di aumentare innanzitutto la competitività durante gli allenamenti e poi di avere una risorsa in più durante la stagione che si preannuncia ancora più competitiva rispetto a quella da poco terminata”.

"Pericolosità offensiva, capacità difensiva e solidità sono le parole che possiamo usare per definire Maurizio Tassone l'ultimo tassello che va a completare il roster di giocatori italiani della nostra squadra”, il commento del presidente Giancarlo Nicosanti.