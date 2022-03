Pieffe 2.015, un punto fa la differenza: l'Under 19 Eccellenza batte la Virtus Bologna e vola alla fase regionale

Vince l’Under 19 Eccellenza della Pieffe 2.015 guidata da coach Grison, che batte la Virtus Bologna, in una gara combattuta e condotta per tutti i 40 minuti. Questo importante successo, permette ai biancorossi di chiudere questa prima parte di stagione matematicamente tra le prime quattro della classifica, ed accedere così alla fase regionale. E nel weekend è arrivata una vittoria anche per l’Under 19 Silver, vittoriosa nel derby contro Bertinoro.

I tabellini

Pallacanestro 2.015 – Virtus Bo 76-75 (19-17; 38-33; 57-55)

Pallacanestro 2.015: Bandini 18, Zambianchi 15, Benzoni 6, Serra 4, Maltoni, Ndour 15, Sampieri 7, Guardigli 7, Monticelli 4, Borciu, Stoica, Bellini. All: Grison. Ass: Abbondanza, Collina.

Classifica:

Santarcangelo 20 (10-0); Virtus BO 16 (8-2), Pall. Forlì 12 (6-5), Junior Basket Ravenna 8 (4-5); Fortitudo BO 6 (3-6), Pontevecchio 4 (2-8); Pol. Cesenatico 2 (1-8).

Gaetano Scirea – Pallacanestro 2.015 53-77

Pallacanestro 2.015: Perugini 6, Preda 8, Coralli 7, Bacchilega 9, Gigliotti 9, Ricci 7, Bacchi 4, Gardini 4, Bondi 11, Ghetti 12, Tassinari.

All: Colombo.

Classifica:

Aics Junior Forlì 20 (10-1), Pall. Forlì 20 (10-1), Basket 2005 Cesena 14 (8-3), Compagnia dell’Albero R. 16 (8-2); Basket Lugo 14 (7-4); Faenza Basket Project 10 (5-6), Libertas Green Forlì 8 (5-6); International Bianco 8 (4-6); Cral Enrico Mattei 8 (4-9); Basket Club Russi 4 (2-7), G.S. Bertinoro 4 (2-10), International Rossa 2 (1-11)