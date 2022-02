Piove sul bagnato in casa Pallacanestro Forlì: ginocchio ko, stagione compromessa per Pazin

Piove sul bagnato in casa Pallacanestro Forlì 2.015. La società di viale Corridoni è in questo periodo il bersaglio preferito della malasorte. Non bastavano infatti l'addio di Kenny Hayes, l'infortunio - per fortuna recuperato - di Lorenzo Benvenuti ed i casi di covid-19 che hanno condizionato la preparazione dei biancorossi (vedasi le sconfitte rimediate contro Verona prima e Cento poi). A tutto questo si aggiunge infatti l'infortunio del neo-arrivato Djordje Pazin.

L'esterno serbo di formazione italiana, messo a disposizione a coach Sandro Dell'Agnello per allungare la panchina, è incappato infatti in un brutto infortunio domenica scorsa nella sciagurata sfida contro Cento. Risultato: distorsione al ginocchio e, in attesa della conferma dagli accertamenti diagnostici, pare inevitabile una lesione ai legamenti. La stagione di Pazin a questo punto è compromessa.

