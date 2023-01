Pistoia prende a schiaffi Forlì, coach Martino: "Incassiamo, dalle lezioni si impara"

"Pistoia ha meritamente vinto la partita, che l'ha interpreta cavalcando i suoi punti di forza che non siamo riusciti minimamente a limitare, dimostrando i motivi per i quali in casa è imbattuta". Coach Antimo Martino rende onore alla neo capolista dopo il ko nel big match della terza giornata di ritorno del Girone Rosso, che ha visto l'Unieuro 2.015 capitolare al PalaCarrara. Martino non fa drammi per la sconfitta: "Nel nostro percorso di crescita ci stà questo bello schiaffo e la cosa più coerente da fare è fare complimenti agli avversari e tornare a casa per ripresentarci giovedì in campo in maniera diversa" per la sfida di Coppa Italia contro la Reale Mutua Torino.

Per l'allenatore, "l'errore più grande è stato l'approccio alla partita, mettendo Pistoia in condizioni di fiducia". Anche in questa occasione la squadra di Nicola Brienza ha fatto dell'intensità e dell'energia il suo marchio di fabbrica: "Ha una fisicità unica soprattutto negli esterni e dovevamo giocare in modo diverso, incanalando il match in un'altra direzione. E' successo l'esatto contrario di quanto fatto nel match dell'andata. Dobbiamo prenderne atto, ma non cambia quello che sta facendo sinora. Dalle lezioni si impara". Per Martino i suoi non hanno avvertito la pressione della posta in gioco: "Venivamo dal derby che ne metteva di più. Pistoia ha fatto delle cose migliori delle nostre, abbiamo perso perchè sono stati più bravi di noi e non perchè eravamo più tesi".