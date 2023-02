Pistoia non si ferma più, Udine è a -8 da Forlì. Grande attesa per il big match contro Cento

Pistoia continua nella sua marcia trionfale. Domenica la Giorgio Tesi ha fatto suo il big match contro Udine, riprendendosi la leadership del campionato a braccetto con Forlì, che per alcune ore ha guardato da sola tutto il plotone del girone Rosso dall'alto verso il basso. Il cammino della squadra di coach Nicola Brienza è a dir poco imprenssionante: quella di domenica è stata l'undicesima vittoria su altrettante gare casalinghe in questa stagione, consolidando il primato in classifica (la differenza canestri con Forlì di fatto vale il primo posto solitario) blindando, di fatto, l’accesso al girone “Giallo” della seconda fase di stagione che metterà in palio i primi posti del tabellone playoff. Ma anche la squadra di coach Antimo Martino può sorridere: in attesa dello scontro diretto del 19 marzo al Palafiera, il vantaggio dei mercuriali sul quarto posto è di 8 punti. Superato l'ostacolo Cividale, Cinciarini & co sono chiamati ad un altro importante sforzo: battere domenica prossima Cento per confermare il vantaggio acquisito nello scontro diretto dell'andata (al Palafiera fu Nathan Adrian a firmare il tap-in vincente del 63-62).

Nel girone "Giallo", dal 2 aprile al 7 maggio, prenderanno parte le prime tre di ogni girone della fase di qualificazione. Conservano i punti degli scontri diretti già disputati e giocano gare andata e ritorno con le tre squadre dell’altro girone (6 gare). Al termine, le squadre vengono ordinate dal 1° al 18° posto: Girone Giallo ranking primo-sesto posto; girone "Blu" ranking settimo-dodicesimo posto, e girone "Bianco" dal tredicesimo al diciottesimo posto (le penultime due non partecipano ai playoff, ma sono ammesse alla Serie A2 2023/2024). Le prime 16 accedono ai playoff, suddivise in due tabelloni per le due promozioni in Serie A, secondo questo schema (tutti i turni al meglio delle 5 gare).

Il "tabellone oro" vedrà la prima classificata contro la 16esima (Q1), la quarta classificata contro la tredicesima (Q2), la quinta classificata contro la dodicesima (Q3) e l'ottava classificata contro la nona (Q4). Nelle sefiminali si sfideranno la vincente del Q1 contro la vincente del Q4 e la vincente del Q2 contro la vincente del Q3 e quindi la finalissima che sancirà la prima promossa. Il tabellone "argento vedrà la seconda contro la quindicesima (Q5), la terza contro la 14esima (Q6), la sesta contro l'undicesima (Q7) e la settima contro la decima (Q8), mentre in semifinale si incroceranno la vincente del Q5 contro la vincente del Q8 e la vincente del Q6 contro la vincente del Q7 e quindi la finalissima che decreterà la seconda promossa.