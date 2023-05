Playoff A2, Gara 2 e 3 si giocheranno a Chiusi. L'Unieuro: "Ci auguravamo maggiore comprensione"

C'è un'emergenza da combattere, ma evidentemente "the show must go on". Il Settore Agonsitico Fip, dopo preso atto dell’esito del sondaggio con le società del tabellone Oro dei playoff A2, in concerto con la presidenza e in accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro, ha definito il nuovo calendario dei quarti finale che vede l'Unieuro Forlì impegnata contro l'Umana Chiusi. La squadra di coach Antimo Martino, avanti 1-0 nella serie, martedì avrebbe dovuto disputare Gara 2, ovviamente rinviata per l'alluvione che ha colpito la città.

Con Forlì e la Romagna ancora alle prese con l'emergenza, la Fip ha deciso di far disputare Gara 2 e Gara 3 a Chiusi e le eventuali Gara 4 e Gara 5 a Forlì. Quindi i biancorossi dovranno disputare il primo match il 22 maggio e il secondo il 24 al PalaPania, entrambi alle 20.30. In una nota la Pallacanestro 2.015, "prendendo atto delle decisioni prese in un momento così complicato per il territorio forlivese ed i suoi cittadini", ha deciso di convocare per sabato una conferenza stampa riservata ai media ai quali saranno presenti il presidente Giancarlo Nicosanti, I soci della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, il general manager Renato Pasquali e coach Antimo Martino.

Nel corso della conferenza stampa, verrà chiarita la posizione della società, che, rimarcano da viale Corridoni "in questi giorni ha agito con un unico obiettivo: quello di permettere ai propri tifosi, che con grande passione hanno seguito la squadra per tutta la stagione, di poter assistere a gara 2 all’Unieuro Arena, a casa loro. Di fronte alla grave situazione in cui si trova oggi la città, la società si augurava maggiore comprensione per evitare lo spostamento della serie a Chiusi".