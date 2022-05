Playoff, Cantù ha in mano il primo match point. Dell'Agnello è fiducioso: "Giocata una grande partita"

Dopo i 22 punti di passivo in Gara 1, l'Unieuro 2.015 riduce il gap dall'Acqua San Bernardo Cantù in Gara 2, ma non in modo sufficiente da pareggiare i conti. E così la squadra di coach Marco Sodini ha in mano il primo match point, con la possibilità di chiudere i quarti di playoff già giovedì sera al Palafiera. Ma la compagine di coach Sandro Dell'Agnello ha giocato comunque con determinazione, pagando le cattive percentuali da sotto canestro, in una serata che ha visto i pivot Davide Bruttini e Lorenzo Benvenuti chiudere rispettivamente col 22 e l'11% dal pitturato.

"Avevamo bisogno di una risposta da noi stessi dopo Gara 1 e c'è stata in modo forte - esordisce il coach della Pieffe 2.015 -. Dal mio punto di vista abbiamo fatto una grande partita, tirando più di Cantù (37 da due e 29 da tre contro i 33 da due ed i 25 da tre dei padroni di casa, ndr) e prendendo più rimbalzi (40 contro 34 a favore di Forlì, ndr). E anche tatticamente abbiamo concesso loro solo 70, mentre normalmente in casa ne realizzano molti di più. Il nostro problema è che abbiamo tirato in area con percentuali che dire rivedibili è un eufemismo, pagandola cara".

Quindi, riassume Dell'Agnello, "nel contesto di un'ottima partita ci è mancato solo il canestro da sotto". Da due, infatti, l'Unieuro ha tirato con appena il 41%, mentre dall'arco ha colpito con il 31% di precisione, con nove triple a segno (una di Giachetti, due di Pullazi, due di Rush e quattro di Bolpin). Dell’Agnello si è affidato alla difesa zona, scombinando le soluzioni offensive casalinghe dei padroni di casa: "Erano molto aggressivi sugli esterni, mentre noi riuscivamo spesso ad entrare in area con i nostri lunghi. Cantù ha difeso bene su Lucas, che è la nostra fonte principale di gioco dato che siamo senza Palumbo, il cui contributo sarebbe stato importante. Kalin non ha forzato, ma ha fornito 8 assist. Speriamo di essere più fortunati giovedì. Avremo le energie necessarie per disputare una grande partita".