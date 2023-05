L'Unieuro soffre, ma piega una ostica Chiusi: è 1-0, ma c'è la tegola Sanford. Ko per infortunio

Col cuore si vince. L'ennesima dimostrazione che un gruppo unito può fare cose straordinarie e superare ogni avversità, andando oltre le singole individualità, L'Unieuro Forlì soffre, perde Vincent Sanford per infortunio, ma reagisce allo shock con una grande prova collettiva e di carattere, piegando una tenace e ostica Umana Chiusi col punteggio di 68-62 davanti ai 3.082 del Palafiera. Gara 1 di playoff è stata una partita intensa, nervosa e incerta fino agli ultimi minuti del quarto finale. A 3'30 dalla sirena, gli ospiti erano a -1, poi ci ha pensato uno straordinario Daniele Cinciarini (17 punti, 9 rimbalzi e 4 assist) a togliere le castagne dal fuoco. Che quella di domenica sarebbe stata tutt'altro che una passeggiata lo si è capito fin da subito, quando al pronti via Utomi e Raucci hanno colpito consecutivamente dall'arco. Da lì in poi la squadra di Giovanni Bassi di triple ne ha messe complessivamente su 12 su 32, mentre l'Unieuro ha faticato dai 6.75, mettendo a referto un 4 su 24. Encomiabile come sempre la prova difensiva dei biancorossi (45 rimbalzi, di cui 35 difensivi): è stata decisiva in particolar modo nel terzo quarto, quello che di fatto ha permesso a Forlì di far sua la prima sfida dei playoff, vincendo agli avversari appena 9 punti contro i 22 realizzati.

La partita

Al pronti e via Chiusi colpisce subito dall’arco con Utomi e Raucci, mentre è di Sanford il primo canestro di Forlì. L’inizio dei senesi è intenso, Possamai schiaccia anche due volte, ma ripaga con la stessa moneta anche Gazzotti, lanciando un chiaro segnale: così Forlì dall’8-2 senese impiega poco a mettere per la prima volta il naso avanti (14-12). Il primo quarto va in archivio con la bomba di Utomi, ma con l’Unieuro avanti 18-17. Il secondo quarto è punto a punto, con Martino a chiamare timeout sul 22-24 firmato da Ikangi. Poco dopo cala il gelo al Palafiera: al minuto 5’59” Martino deve rinunciare a Sanford per infortunio, mentre gli ospiti continuano a bombardare da tre (30-35), con Ikangi particolarmente ispirato. Negli ultimi minuti si segna poco: si va all’intervallo lungo sul 32-36.

Al ritorno in campo Forlì parte subito fortissimo: 9-0, con quattro punti di Benvenuti, i primi due di Adrian e la tripla di Cinciarini (41-36). Dopo il timeout di Bassi, Raucci trova la bomba del -2, ma da lì in avanti i biancorossi piazzano un nuovo allungo con un parziale di 9-2 per il 50-41. Con la schiacciata di Adrian Forlì tocca il +11, chiude il periodo i due liberi di Martini (54-45). Ad inizio del quarto Radonijc risponde dall'arco alla tripla del solito Ikangi (59-48), poi i toscani infilano cinque punti di fila rimettendosi in scia ai mercuriali fino al 60-53 di Benvenuti dalla lunetta (uno su due). Ma Chiusi è in buona serata da tre ed in un amen si trova a -1 grazie a Medford e Martini. Con Cinciarini e Valentini i padroni di casa tornano sul +7 (66-59), prima della solita tripla di Medford. A sigillare la vittoria è Adrian dalla lunetta, regalando ai mercuriali tre possessi di vantaggio: finisce 68-62. Martedì alle 20,30 c'è Gara 2.