Playoff Gara 4, coach Martino chiede "più energia in campo. Vogliamo e possiamo fare meglio"

"Sappiamo di non aver disputato un ottima partita, ma la testa è già alla prossima, dove vogliamo e possiamo fare meglio". Coach Antimo Martino è già focalizzato al nuovo impegno della Pallacanestro Forlì 2.015, che domenica sarà in campo per Gara 4 dei quarti di playoff. Gara 3, condizionata da un brutto primo quarto dei biancorossi chiuso sotto di 15 punti (24-9), è alle spalle, e l'obiettivo dell'Unieuro sarà quello di non ripetere gli errori visti venerdì sera e qualificarsi alle semifinali.

"Gara 3 non è stata affrontata con la giusta intensità, soprattutto nei minuti iniziali, andando a condizionare tutto lo sviluppo del match - afferma Martino -. E' ovvio che per Gara 4, al di là degli aspetti tecnico e tattici, la cosa più importante sarà aumentare l'energia in campo, pareggiare quella fisicità che Vigevano mette in particolar modo nelle gare casalinghe. Sappiamo di non aver disputato un ottima partita, ma la testa è già alla prossima, dove vogliamo e possiamo fare meglio". Quanto all'impiego di Luca Pollone, alle prese con la distorsione alla caviglia subìta durante Gara 2 e che non l'ha visto in campo venerdì, sarà valutato domenica.