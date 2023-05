Playoff, l'Unieuro cerca il pass per le semifinali: "Servirà un’altra partita di alto livello"

Dopo 48 ore, si scende in campo per Gara-3 e l’Unieuro al PalaPania di Chiusi giocherà già mercoledì alle 20.30. "Siamo molto contenti per la partita di lunedì, soprattutto per l’approccio con cui abbiamo iniziato la gara e per la concentrazione e la giusta intensità con cui abbiamo gestito il resto della partita - esordisce coach Antimo Martino -. È stata una vittoria importante, soprattutto se pensiamo a come siamo arrivati alla sfida, ma ora la nostra bravura dovrà essere quella di resettare immediatamente per prepararci al meglio per Gara-3. Dovremo cercare, in queste ore, di recuperare le energie fisiche e nervose, sapendo che Chiusi farà di tutto per allungare la serie e da parte nostra sarà necessaria un’altra partita di alto livello, come è stato lunedì sera”.

Ancora una volta i tifosi potranno assistere al match al Cineflash di Forlimpopoli (Via Emilia per Forlí, 1403). Saranno a disposizione 700 posti, l’ingresso al Cineflash sarà gratuito e completamente sostenuto dalla Pallacanestro 2.015 Forlì: "in un momento complicato, la società porta avanti questa iniziativa per seguire la partita, tutti insieme ed uniti, e per regalarci qualche ora di svago e sostenere i nostri ragazzi", viene rimarcato.