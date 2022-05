Playoff, l'Unieuro ospite di Cantù nelle prime due sfide: le informazioni per acquistare i biglietti

Cresce l'attesa per il via dei playoff della serie A2 di basket, che vedrà la Pallacanestro Forlì impegnata nelle prime due sfide dei quarti di finale al Pala Banco di Desio contro l’Acqua San Bernardo Cantù. I biglietti per il settore ospite potranno essere acquistati online sul circuito vivaticket. Il biglietto intero avrà un costo di 13 euro, mentre il ridotto (Under 14 e Over 70) di 10. Sia in occasione di “Gara-1”, sia in occasione di “Gara-2”, ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del “PalaDesio” a partire dalle 19.