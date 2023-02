Vittoria sofferta contro San Severo, coach Martino elogia lo staff: "Avere buoni collaboratori fa la differenza"

Una vittoria "sofferta", anche se "non mi aspettavo assolutamente una partita facile". Coach Antimo Martino commenta così il successo della Pallacanestro Forlì 2.015 contro l'Allianz Pazienza San Severo col punteggio di 73-60. Un successo che rende felice tifosi e società, perchè, come ricorda il coach, "consente di accedere alla seconda fase del campionato tra le prime tre della classe, un risultato prestigioso che arriva a tre giornate dalla fine del girone. Averlo fatto davanti al Palafiera mi rende ancora più felice".

E' stata una settimana tutt'altro che semplice per la Pieffe 2.015, con Giulio Gazzotti assente, Vincent Sanford in dubbio fino all'ultimo e anche lo stesso Martino non al top della forma. Per questo motivo l'allenatore ha dato voce ai suoi assistenti, che hanno preparato in settimana la partita. "Il lavoro dello staff è molto importante - è la riconoscenza di Martino -. Se siamo primi in classifica è grazie anche a chi lavora nell'oscurità. Spesso in Italia si commette l'errore di considerare dei costi le altre figure, come preparatori, staff medico ed altri ancora, ma la penso diversamente, perchè cambia avere dei buoni collaboratori. A Roma ho coperto per tanti anni il ruolo di assistenti e so cosa c'è dietro la preparazione della partita".

"E' una squadra nuova anche di staff, ma sembra di lavorare con Antimo e Paolo (Ruggeri, ndr) da tanto tempo - le parole di Andrea Fabrizi -. Non sembra di essere al primo anno insieme, un aspetto che trasmettiamo tutti i giorni alla squadra e che recepisce. Una delle nostre forze è che siamo un gruppo unito". "Siamo uno staff molto affiatato - fa eco Ruggeri -. E' merito anche di Antimo che ci ha coinvolto tanto, ascoltandoci e trovando la quadra comune".

Nel primo tempo i punti subìti dai biancorossi sono stati frutto di alcune disattenzioni, mentre in attacco si è fatta sentire la difesa degli ospiti sugli esterni. "San Severo ha preparato molto bene questa partita - il commento di Fabrizi -. Ci ha tolto un po' di fluidità, facendo molti cambi difensivi, reggendo l'uno contro uno sia dall'arco che dentro l'area. Questo ci ha impedito di prendere il ritmo nel primo tempo, mentre ad inizio del terzo quarto abbiamo aumentato l'intensità in difesa, giocando di più a campo aperto. Poi ci sono state due triple consecutive, che hanno dato un'energia diversa. E da li è cambiata la partita".

Tra i protagonisti del successo c'è Nathan Adrian: "Ha doti fisiche e tattiche per sfruttare vantaggi sotto canestro - l'analisi di Ruggeri -. Il fatto che possa giocare anche da "5" riguarda una situazione tattica che si può trovare durante la partita, ma abbiamo molti giocatori intercambiabili che possono ricoprire ruoli anche diversi". Un successo maturato davanti ad oltre 3.700 tifosi: "E' bellissimo vedere il Palafiera così pieno di giovani, con ragazzi di società cestistiche che ho anche allenato ad inizio della mia carriera - la fotografia di Ruggeri -. E' stata una settimana che ho vissuto come il maratoneta negli ultimi 100 metri. Personalmente ho avvertito un po' di ansia in questo primo step della stagione, anche alla luce dei risultati della scorsa stagione".

Ma dove può arrivare questa Unieuro? Risponde Ruggeri: "Questa partita è la dimostrazione che dobbiamo mettere il giusto atteggiamento. Abbiamo fatto una prima parte di gara un po' sgonfia, mentre nella seconda abbiamo mostrato il nostro Dna, che ci ha contraddistinto fino ad ora. Per il proseguimento della stagione questa deve essere la strada da seguire".