Unieuro, contro Pistoia il primo esame di maturità: "Sarà un test intrigante". Attesa per la sfida tra i fratelli Pollone

Sulle ali dell'entusiasmo dopo il buon inizio di campionato, con le vittorie contro Mantova prima e Rimini poi, la Pallacanestro Forlì 2.015 si prepara al terzo impegno di campionato, che la vedrà domenica alle 18 ospitare al Palafiera Pistoia. La squadra allenata da coach Nicola Brienza si presenta in via Punta di Ferro a punteggio pieno grazie ai successi maturati contro Ravenna (101 a 71 fuori casa) e Ferrara (73-51). Si tratta quindi del primo esame di maturità per la compagnie di coach Antimo Martino, che si troverà davanti un avversario di grande spessore, che segna tanto (81 punti di media, con una percentuale del 47% dal pitturato e il 28% dall'arco) e concede poco (una media di appena 61 punti).

L'avversario da temere è Jordon Varnado, subito protagonista con un grande impatto fisico e tecnico, con una media di 21 punti ad allacciata, mentre dall'altra parte c'è Carl Wheatle, con 13.5 punti e 9 rimbalzi a match. Il playmaker della Giorgio Tesi Group è ancora il carismatico Lorenzo Saccaggi (9.5 punti, 4 assist e 3 rimbalzi il suo biglietto da visita), una garanzia per la categoria e la piazza. Vacante lo spot di guardia, con l’americano Braxton Huggins attualmente fuori squadra: nello starting five c’è lo specialista difensivo Matteo Pollone, che per l'occasione ritroverà come avversario il fratello Luca.

Sotto le plance si alternano l’esperto Daniele Magro (9 punti e 6 rimbalzi di media) e il promettente Angelo Del Chiaro, secondo marcatore dalla squadra toscana con 15 punti a match (una media da due del 59,2% ed una percentuale totale al tiro del 68,8%) e 7.5 rimbalzi. Sugli esterni i cambi sono capitan Gianluca Della Rosa (8,5 punti, con una media da 3 del 71,4% e 4 assist), trascinatore in campo e fuori, nonché il giovanissimo Gregorio Allinei.

“Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che sta facendo molto bene nonostante l’assenza, in questo momento, di un americano - è la consapevolezza di coach Martino -. Tutto questo a dimostrazione del valore di avere un gruppo confermato rispetto alla scorsa stagione, nella quale hanno vinto la Supercoppa e perso solo in gara 5 la semifinale con Verona, che poi è approdata in Serie A. Sarà un test intrigante che vogliamo affrontare al meglio davanti ai nostri tifosi, con l’augurio di trascinarci, in campo e sugli spalti, lo stesso entusiasmo che abbiamo visto e vissuto nel derby vinto contro Rimini la scorsa settimana".

"Sarà una partita bella da giocare, contro una squadra di alto livello, una delle più forti e che lotterà fino alla fine del campionato per rimanere ai vertici del nostro girone - commenta Giulio Gazzotti -. Ci auguriamo che ci sia tanta gente al palazzetto a sostenerci, e noi scenderemo in campo per fare una buona partita, anche per capire a che livello siamo noi, dopo neanche sessanta giorni dal raduno".

"Giocheremo contro un club di primissima fascia, che quest'estate ha fatto investimenti importanti a livello di roster e staff tecnico per allestire una squadra competitiva - sono le parole dell'allenatore della Giorgio Tesi, Brienza -. L'innesto a tempo di Raivio, in particolare, la dice lunga sulle loro ambizioni. Arrivano da due belle e importanti vittorie, dove sono emerse chiaramente le qualità tecniche dei singoli e la compattezza del gruppo. Sappiamo dunque che giocheremo in un campo complicato, che rappresenterà un banco di prova impegnativo per capire a che punto siamo, ma al tempo stesso siamo convinti di poter fare una bella partita e di poter giocarcela fino alla fine”.

Per Del Chiaro, "ci attende una partita molto difficile. Ci troveremo di fronte un'ottima squadra, che come noi ha vinto le prime due partite e che come noi vorrà allungare la striscia positiva. In settimana abbiamo lavorato duramente per capire come arginare i loro punti di forza e limitarli in ciò che sanno fare meglio: la chiave della sfida, ne sono certo, sarà l'approccio difensivo. Per il resto, con la palla tra le mani cercheremo di imporre il nostro ritmo e di sfruttare le nostre caratteristiche peculiari con l'obiettivo di portare a casa i due punti".