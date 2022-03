L'Unieuro cerca punti preziosi contro la Stella Azzurra. Ma sarà orfana di Palumbo

La tripla di Kalin Lucas a pochi secondi dalla sirena non solo ha regalato la vittoria contro l'Umana Chiusi, ma ha dato alla Pallacanestro Forlì 2.015 un’iniezione di fiducia ed entusiasmo da portare nel viaggio a Frosinone, dove la compagine di coach Sandro Dell'Agnello affronterà la Stella Azzurra Roma. I biancorossi dovranno fare a meno di Mattia Palumbo: gli esami strumentali hanno evidenziato un quadro di pubalgia con entesite inserzionale degli adduttori. Il numero 12 ha cominciato le cure specifiche e verrà rivalutato nei giorni successivi.

L'Unieuro, in piena corsa playoff, affronterà una formazione che arriva da due sconfitte, maturate contro Ferrara e Ravenna. La squadra di coach Germano D’Arcangeli vanta dodici punti in classifica (tre vittorie in casa). Nell'arco della stagione ha avuto alcune modifiche di roster che hanno visto, in ultimo, l’inserimento del veterano Alberto Chiumenti. Prima di lui, dopo avere salutato Darryl Jackson, al roster capitolino sono stati aggiunti Lorenzo D’Ercole e Paulius Dambrauskas.

Formazione tra le meno prolifiche del Girone Rosso con 69.6 punti ad allacciata, Sandi Marcius è il miglior marcatore della squadra con una media di 11.7 punti a partita, ai quali aggiunge 8.1 rimbalzi (quarto miglior rimbalzista del Girone Rosso), tirando con il 67.9% da due, il migliore nel Girone Rosso. In doppia cifra di media vanno anche Tommaso Raspino (10.6) e Lazar Nikolic (10.0). Dambrauskas, nelle 8 gare giocate, ha distribuito 2.6 assist a gara, risultando il miglior assistmen della squadra. Da non dimenticare l'esterno Roberto Rullo, 9,5 punti, 3 rimbalzi e 2.8 assist.

"Prima di pensare agli avversari dobbiamo guardare a noi e approcciare in maniera adeguata la partita, anche se, come successo nelle ultime due gare, abbiamo portato a casa la vittoria con lo spirito di sacrificio - afferma l'assistente allenatore Paolo Ruggeri -.Incontreremo una squadra affamata di punti salvezza, che ha un roster rinnovato rispetto all’andata, ma che ha mantenuto le caratteristiche di fisicità, intensità e centimetri: hanno un gioco offensivo molto imprevedibile e quindi dovremo essere bravi a rispettare il piano partita”.

"Incontriamo una squadra sicuramente diversa rispetto a quella affrontata all’andata, che ha aggiunto alcuni senior di esperienza ai tanti giovani del roster - prosegue Riccardo Bolpin -. Sappiamo che sarà una gara complicata, anche perché scendiamo in campo a distanza di pochi giorni dopo la vittoria contro Chiusi che ci ha portato a spendere molte energie, quindi dovremo essere bravi a recuperare al meglio. Dovremo avere un approccio migliore rispetto alle ultime due gare, e vogliamo vincere per continuare la nostra striscia di vittorie e recuperare più posizioni possibile in classifica".

La Stella Azzurra si distingue per la circolazione palla, 13 assist di media, e per la sua fisicità sotto le plance, con 39.8 rimbalzi a sfida. Elementi che misero in difficoltà all'andata l'Unieuro, che capitolò davanti al pubblico di casa. Forlì deve confermare il percorso di crescita e portare a casa punti importanti per restare agganciata nella zona playoff. Servirà quindi non ripetere il primo tempo visto contro Chiusi, ma entrare subito in campo con una difesa solida ed una fase offensiva efficace.