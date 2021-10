L'Unieuro in cerca della vittoria scaccia crisi contro Cento. Dell'Agnello chiede "energia e personalità"

Sarà la Tremec Cento a chiudere un mese di ottobre tra alti e bassi per la Pallacanestro Forlì 2.015, con un inizio di campionato caratterizzato da due vittorie (Chieti in trasferta e Fabriano in casa) ed altrettante sconfitte. Dopo i ko contro la Stella Azzurra e la Tenezis Verona il popolo del Palafiera si attende una prova d'orgoglio degli uomini di coach Sandro Dell'Agnello.

Un compito tutt'altro che semplice, perchè la squadra di coach Matteo Mecacci arriva dalla vittoria su Latina, il secondo successo in campionato dopo quello ottenuto allo scadere contro Verona nella terza gara di campionato: si tratta di due risultati positivi che hanno fatto seguito alle due sconfitte contro Ravenna e Nardò, nelle prime gare della regular season.

“Dobbiamo dare tutto noi stessi con tutta l’energia possibile, portando in campo quella voglia di riscatto vista negli allenamenti fatti in questi giorni - afferma coach Dell'Agnello -. Da qui poi partono gli aspetti tecnici e tattici di una partita che ci mette davanti un avversario in palla, ma che dobbiamo battere per tornare alla vittoria. Con energia, personalità, e la vicinanza del nostro pubblico è quello che faremo".

Gli fa eco Rei Pullazi: "Sarà una partita importante che giocheremo davanti al nostro pubblico, e vogliamo riprendere il nostro cammino. È un derby, quindi una partita particolare, nella quale affronteremo una squadra ostica che ha alcuni riferimenti offensivi importanti, ma che fa del collettivo la sua vera forza. Noi dobbiamo ritrovare la nostra energia e la nostra aggressività, e fare affidamento alla nostra difesa, aspetto che ci permetterà di essere concreti anche in attacco".

Gli avversari

La Tremec viaggia con un 48% da due e il 33% da tre. In cabina di regina c'è c'è Yankiel Moreno, alla quarta stagione a Cento, mentre a portare qualità e punti ci sono il talento Giovanni Tomassini, play classe 1988, e Christian James, con una media di 13.3 punti a partita, mentre l'altro Usa Auston Barnes ha una media di 10.8 (39% da tre e 55% da due). Tomassini in particolare è efficace da lontano, con il 46% (40% da due), l'ala-guardia James si fa notare per i 5 rimbalzi a gara e il 50% dal pitturato, mentre dai 6.75 la mira è da rivedere (2 su 16).

Sarà della partita anche Giacomo Zilli, a disposizione di coach Mecacci dopo qualche linea di febbre, non riconducibile al Covid-19. Il centro di 206 centimetri, classe 1995, è arrivato a Cento dopo una stagione ad Orzinuovi, mostrandosi al pubblico con una media 8.5 punti a partita e 5.9 rimbalzi. Il giocatore si è formato all'Università di North Carolina (Usa), debuttando in A2 nel 2017 ad Agrigento, dove ha disputato 2 stagioni prima di passare ad Udine nel 19/20.In cerca di riscatto c'è l'under Niccolò Dellosto. Dalla panchina partono Alex Ranuzzi, alla Fulgor LIbertas nell'anno della salvezza con Nedad Vucinic, Giovanni Gasparin, Matteo Berti e l’under Arcangelo Guastamacchia.

"In settimana abbiamo lavorato sulla qualità nei tiri aperti, perché quando la difesa ce lo concede, dobbiamo prenderci il tiro. - afferma coach Mecacci -. Chiaro che i giocatori, se sbagliano più tiri, magari smettono di provarci, ma non è nella nostra filosofia di gioco. La difesa chiaramente è importante, cosa che è migliorata nelle ultime due partite, e che ci hanno permesso di vincerle. Giocheremo una partita di cuore, a mente libera, Forlì partirà aggressiva, cercando d’imporre il ritmo, ma con anche la pressione di dovere vincere".