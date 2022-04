L'Unieuro 2.015 vuole riscattare la debacle contro Mantova: "Casale è talentuosa, ma vogliamo vincere"

Vincere e attendere cosa faranno le dirette rivali Cento e San Severo per conoscere il piazzamento che deteminerà la griglia playoff. E' una Unieuro 2.015 ferita nell'orgoglio e con tanta voglia di riscattare la deludente prestazione di domenica scorsa al Palafiera contro la Staff Mantova quella che sabato sera si presenterà al Pala Ferraris di Casale Monferrato per l’ultima sfida della fase ad orologio e, più in generale, di una regular season che ha visto la squadra di coach Sandro Dell'Agnello vivere di alti e bassi, con un bottino di 15 vittorie e 14 sconfitte.

Reduci da due ko consecutivi, i biancorossi affronteranno una Novipiù JB che segna 74,3 punti a partita, tirando col 51% da due e il 32% da tre, ma che al tempo stesso incassa anche 76,5 punti ad allacciata. "Casale, senza dubbio, è una squadra che può essere considerata rivelazione nel “Girone Verde” e l’avere raggiunto i playoff ha dato loro ancora più slancio ed energia, aspetto che si vede in maniera chiara nelle loro gare - esordisce l'assistente allenatore Sergio Luise -. Hanno giocatori di esperienza, ma anche giovani dalla faccia tosta: noi andremo lì pensando sia alla posizione finale in classifica, sia per riprendere il feeling con la vittoria".

Coach Andrea Valentini può contare su un roster composto da giocatori di grande esperienza e giovani di valore. “Penny” Williams, nonostante alcune assenze per infortunio, è stato il miglior marcatore della squadra al termine della "fase di qualificazione", viaggiando a 11.9 punti di media a partita. In doppia cifra sono andati anche Niccolò Martinoni (11.1, quinto per percentuali da due e quarto per percentuali totale, nel “Girone Verde”) e Alvse Sarto (11.1) ma, ben 4 giocatori hanno chiuso appena sotto la doppia cifra di media: Fabio Valentini, Gianmarco Leggio, Leonardo Okeke (fresco di candidatura per il Draft Nba 2022) e Xavier Hill-Mais, quest'ultimo autore di ben 24 punti nella vittoria per 80 a 66 contro San Severo.

L'obiettivo di Forlì è quello di sbancare il Pala Ferraris, come evidenzia Rei Pullazi: "Andiamo a Casale con tanta voglia di riscatto, e vogliamo comunque ottenere la vittoria in questa ultima gara prima dei playoff. Sappiamo che sarà una partita nella quale dovremo partire dall’energia che è mancata nell’ultima uscita, e che giocheremo contro una squadra che ha fatto un ottimo campionato e che ha nel roster giocatori importanti e di talento".

Intanto, secondo la newsletter di "Spicchi d'Arancia", Forlì è al lavoro per rafforzare il roster in vista dei playoff. La dirigenza sarebbe infatti in trattativa avanzata con l’Eurobasket Roma, formazione ormai salva, per rilevare il prestito fino al termine della stagione della guardia under Matteo Schina. Il giocatore (5.7 punti, 2,6 rimbalzi e 3 assist in 29 match), sotto contratto fino al 2025 con Trieste, potrebbe allungare le rotazioni di coach Dell’Agnello.