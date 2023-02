Big match per l'Unieuro, c'è il derby contro Cento: "Test importante. Metterà un sigillo alla classifica"

Altro viaggio, altro big match per l'Unieuro. Una sorta di "prova del 9". Importante perchè "si affronteranno due squadre che dall'inizio del campionato stanno recitando un ruolo da protagonista in questa prima della stagione". Ma che avrà la sua importanza anche in chiave classifica "per mettere un sigillo su una delle prime tre posizioni, il che significherebbe accedere al girone principale della seconda fase (quello "giallo", ndr)". Quello che domenica sera alle 20 sarà di scena "Milwaukee Dinelli Arena" di Cento sarà "un test molto importante" per la Pallacanestro Forlì 2.015, un match, ha evidenziato coach Antimo Martino alla vigilia, che non richiederà un ulteriore booster di motivazioni per la posta che mette in palio.

All'andata finì col tap-in vincente di Nathan Adrian, che sancì la vittoria al fotofinish per 63-62. Da lì in avanti la Pieffe 2.015 ha inanellato un filotto di undici successi in campionato ed una sola sconfitta, quella maturata contro la capolista Pistoia. Forlì e Cento, analizza coach Martino, "si conoscono molto bene. Sarà la terza partita in stagione (l'altro precedente fu in Supercoppa, con i biancorossi ko col punteggio di 75 a 56, ndr), che si preannuncia intensa e difficile in un'importante cornice di pubblico".

In caso di esito positivo Forlì avrà mezzo piede assicurato nel girone Giallo e il fattore campo in due serie dei playoff, ma per Martino "questa sfida non varrà mezza stagione. Abbiamo alle spalle un campionato importante ed un accesso alla seconda fase da protagonisti". Sul parquet sono pronte ad incrociare i guantoni due squadre "differenti nella posizione dei lunghi, con quelli di Cento più interni e di posizione rispetto ai nostri - osserva Martino -. Anche sugli esterni hanno sulla carta una fisicità più importante, ma entrambe abbiamo a disposizione risorse ed alternative". Tra gli aspetti da non sottovalutare la "difesa molto solida" degli estensi.

L'Unieuro si presenterà al big match forte della vittoria contro Cividale, maturata dalla clamorosa rimonta dal -17. "Non mi è piaciuto il primo tempo, quello che abbiamo fatto in campo e l'intensità con la quale abbiamo approcciato la gara - sottolinea il coach biancorosso -. Pensare di avere un impatto alla partita come quello visto sabato scorso è un errore incredibile e madornale, perchè una squadra come Cento non darebbe la possibilità di rientrare. Ma da Cividale ci portiamo dietro come aspetto positivo la voglia e il desiderio di recuperare prima e portare a casa in modo pragramatico una partita che sembrava indirizzata a favore dei padroni di casa". A bordo del bus non sarà necessario mettere in loop il brano "Eyes of tiger" di Survivor, che accompagnava gli allenamenti di Rocky Balboa, perchè, assicura Martino, "non c'è bisogno di particolari motivazioni. E' una partita che di per sè, per quanto riguarda il contesto e la classifica, metterà condizioni sufficienti per entrare in campo quantomeno preparati mentalmente".

Cento è reduce dal ko contro Nardò, unica compagine in grado di espugnare all'andata il "Milwaukee Dinelli Arena": "Rispetto alle sue abitudini ha commesso più errori e disattenzioni - è l'analisi di Martino -, mentre tra i punti di forza ci sono la solidità e la concretezza nel gioco sia in attacco che in difesa, in una partita dove Nardò, dal grandissimo talento offensivo, ha fatto spesso canestro, indirizzandola ad un punteggio alto, che normalmente non è il canale preferenziale degli emiliani".

Ad eccezione della vittoria contro San Severo e del ko contro Pistoia, Forlì ha viaggiato ad una media superiore ai 70 punti ad allacciata: "L'importanza della gara, la tensione e la tendenza di entrambe le squadre ad esser preparate dal punto di vista tattico dovrebbero far pensare ad una partita con un punteggio non altissimo - è la considerazione di Martino -. E' una previsione che potrebbe essere smentita dai fatti, perchè in campo sia Forlì che Cento possono mettere in campo talento ed organizzazione e quindi non è scontato che le difese possano avere la meglio rispetto agli attacchi. Noi proveremo ad imporre il nostro gioco".

Forlì salirà a Cento al completo. Recuperato quindi Todor Radonjic, che non è sceso in campo negli ultimi due incontri. "Prima della trasferta contro Cividale si era allenato in modo parziale, mentre nell'ultima settimana ha svolto le sedute regolarmente con la squadra". Domenica servirà una prova di personale per allungare la striscia vincente, ora ferma a cinque successi consecutivi: "La partita di Pistoia ha dimostrato che non siamo riusciti a sfruttare l'occasione e quindi quello di Cento sarà un nuovo test molto importante".

Gli avversari

La squadra allenata da Matteo Mecacci è terza in campionato, con 32 punti all’attivo e un bilancio di 17 vittorie e 4 sconfitte. All'andata gli uomini di coach Martino ebbero la meglio sugli estensi in un finale da cardiopalma, deciso da un tap-in vincente di Nathan Adrian. Dallo scontro al Palafiera la "Mecacci" band ha totalizzato dieci vittorie, imponendosi contro Pistoia e Udine, e due sconfitte, l'ultima delle quali nel precedente round contro Nardò col punteggio di 100 a 86 per i pugliesi. Cento vale il secondo miglior attacco del girone con 77,7 punti di media al pari di Pistoia (il più prolifico è quello di Nardò con ben 81,6), mentre ne subisce appena 70,2, terza miglior difesa del torneo dopo quelle di Pistoia (64,8 punti) e Cividale (70,1). Ad andare in doppia cifra di media ci sono Derrick Marks (18,8 punti), Giovanni Tomassini (13,8), Dominique Archie (12,9) e Federico Mussini (10,8), quest'ultimo subentrato all'infortunato Federico Zampini.

In cabina di regia c'è anche Yankiel Moreno, alla sua quinta stagione in maglia Cento, diventato progressivamente nel corso della carriere un costruttore di gioco che interpreta molto bene il ruolo. Marks, già protagonista in A2 con le maglie di Ravenna e Torino, è un bravissimo tiratore dal palleggio (50% di precisione), capace anche di spendersi in difesa, a dimostrazione della sua integrazione nel sistema di squadra centese. Garantisce a partita 18,8 punti (tirando col 40% dall'arco), quasi 3 rimbalzi e 2 assist. Martino ha già avuto modo di allenarlo ai tempi dell'OraSì, definendolo "un ragazzo con una grande etica per il lavoro e in alcuni aspetti atipico, perchè concreto e che piace difendere. Con lui ho condiviso una stagione davvero importante, capita di scambiarci ancora messaggi a dimostrazione del bel rapporto che si è costruito".

Avvicinandoci sotto canestro c'è il veterano Archie, americano classe 1987 che ha già saggiato i campi di A2 in maglia Capo D'Orlando, ma che può vantare un ricco palmarès all'estero (2 campionati belgi, 1 Coppa del Belgio, 1 Supercoppa del Belgio ed 1 Coppa di Francia): sicurezza nei pressi del ferro (48% di precisione ed una media di 6.2 rimbalzi), si è già dimostrato interprete eclettico che può tirare con precisione da tre punti (43%) ma anche trovare compagni in maniera intelligente. Nel ruolo di centroc'è il classe 1995 Giacomo Zilli (8,7 punti e 5,7 rimbalzi di media), uno dei confermati dalla scorsa stagione, coadiuvato Matteo Berti, classe 1998 alto 212 centimetri, che indossa la canotta di Cento per la terza stagione consecutiva: giocatore molto presente sotto canestro grazie alle sue braccia lunghissime, ha già collezionato numeri importanti nel precampionato per quanto riguarda soprattutto i rimbalzi d'attacco (ne cattura una media di 6,7 ad allacciatta).

Entra a partita in corso anche Giovanni Tomassini, guardia classe 1988, una sorta di americano aggiunto vista la sua carriera di altissimo livello, seppur rallentata negli ultimi anni da un brutto infortunio al ginocchio. Ottimo giocatore dal palleggio ed in uscita dai blocchi, in questo momento viaggia a cifre impressionanti sotto tutte le voci statistiche (13,8 punti, il 43 da tre punti e 3 assist di media). Al suo fianco tra gli esterni c' Federico Mussini, classe 1996, prodotto dal settore giovanile di Reggio Emilia, arrivato da Udine, e che si è presentato con una media di 10,4 punti, 4,1 rimbalzi e quasi due 2 assist a match. Il '4' di riserva è il giovane classe 2003 Gregor Kuuba, nativo dell'Estonia all'esordio in Serie A2: reduce da un'ottima Serie B con Livorno, è un giocatore molto dinamico con buon tempismo per i rimbalzi ed un tiro da tre punti di buon livello. L'ultimo arrivo in casa Tramec si chiama Scott Ulaneo, ala/centro classe 1998 proveniente da una parentesi all'Eurobasket Roma nella scorsa stagione. Completa il roster la guardia/ala classe 2003 Leonardo Baldinotti.