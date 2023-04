L’Unieuro si mette alla prova contro Cremona, Benvenuti a rischio forfait: “Dovremo limitare gli errori”

Si ricomincia da quel 64-60 incassato davanti al pubblico di casa. A poco meno di un mese l'Unieuro 2.015 si ritrova faccia a faccia contro la Vanoli Cremona. La squadra di coach Antimo Martino si presenterà al PalaRadi con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque se sfodererà in campo la determinazione fisica e mentale vista nei due meritati successi contro Treviglio prima e Cantù poi. Come ha spesso ripetuto Martino, proprio il primo tempo contro la vincitrice della Supercoppa prima e della Coppa Italia poi di A2 è servito per prendere le misure alle pretendenti alla massima serie. All'andata Forlì arrivò ad un passo dalla vittoria, sfuggita per qualche errore di troppo ed episodi sfortunati (vedi la rottura di una scarpa di Nathan Adrian) dopo un eccellente terzo quarto nel quale aveva concesso appena 4 punti agli avversari.

"Ci aspetta un’altra partita molto difficile, contro una squadra che all’Unieuro Arena ha confermato il proprio valore, in una gara nella quale però, anche noi, abbiamo dimostrato che, scendendo in campo con energia e attenzione, abbiamo le qualità per metterli in difficoltà - afferma coach Martino -. Giocare in trasferta aumenta il coefficiente di difficoltà ma, per l’ennesima volta, vogliamo metterci alla prova: dopo la sfida di tre settimane fa, ci sarà maggiore conoscenza reciproca, ma sono certo che la partita presenterà nuove difficoltà e situazioni che dovremo essere bravi ad interpretare. Loro hanno qualità, fisicità e tanti tiratori. Hanno una struttura definita, ma noi dovremmo cercare di imporre il nostro gioco. La cura dei dettagli farà la differenza. Dovremo ripetere una partita come quella di Cantù, dove la concentrazione ci ha permesso di disputare una buona partita nonostante una serata non felice al tiro".

La Pieffe arriva all'impegno dopo una settimana condizionata dalle assenze: capitan Daniele Cinciarini è rientrato in gruppo giovedì, mentre non si è allenato Lorenzo Benvenuti, in forte dubbio per il match. "Sarà importante presentarsi dal punto di vista mentale e giocarci le nostre carte - dettaglia Martino -. Nelle ultime tredici partite, in nove non siamo stati al completo e non è piacevole, soprattutto in sfide come quella di Cremona che richiede un gran dispendio di energie, con fisicità e contatti notevoli. Cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto e provare a vincere. La nostra forza è stata ragionare partita dopo partita ed è quello che dobbiamo continuare a fare, restando concentrati e ambiziosi".

Nella sfida di domenica, osserva Martino, "dovremo essere bravi a leggere fin da subito la partita e a trovare soluzioni immediate. Rispetto all'andata, non dobbiamo commettere le disattenzioni del primo tempo, concedendo tiri aperti dovuti a dimenticanze o disattenzioni a rimbalzo offensivo, fondamentale dove Cremona ha qualità. Quindi dovremo limitare al minimo gli errori grossolani. Sarebbe un step importante per stare nella partita, prendendo fiducia come accaduto a Treviglio".

L'Unieuro ha alzato gara dopo gara l'asticella, imparando dai propri errori e dai passaggi a vuoto, ma il coach avverte: "Termimata questa fase inizia un altro campionato e cambieranno le difficoltà. Dovremo fare in pochi giorni più partite con un'intensità pari a quella messa contro Cantù. È un aspetto che ho ben in mente e so purtroppo che il tanto di buono che stiamo facendo non ci darà grossi vantaggi. Al tempo stesso questa squadra ha delle certezze e sono convinto che ce le porteremo dietro". Quanto alla finestra di mercato di maggio, "è giusto fare un'ampia riflessione, alla luce anche delle condizioni fisiche. Sicuramente saranno spostati degli equilibri".

L'avversario

A questa sfida, Cremona ci arriva forte di 3 vittorie consecutive, contro Pistoia prima e Cento poi, che sottolineano l'ottimo momento di forma della squadra di coach Demis Cavina. Fatta eccezione della sfida contro Forlì, la Vanoli ha viaggiato sempre sopra gli 80 punti, rifilandone 100 a Pistoia e 82 a Cento. Ma contro gli emiliani la vittoria è arrivata a quattro decimi dalla fine, con una provvidenziale tripla di Trevor Lacey quando il match sembrava indirizzato ai supplementari. L'americano sta crescendo di condizione: dopo i 7 punti contro Forlì, ha infatti incrementato il bottino di punti partita dopo partita, piazzandone nove contro Pistoia e 17 contro Cento. Il miglior realizzatore della seconda fase è l'ex Ferrara Aj Pacher, con un bottino medio di 14,6 punti ad allacciata di scarpe. L'ex Ravenna Davide Denegri, che aveva chiuso la regular season con 12,4 punti e 2,4 assist a gara, ha garantito a Cremona una media di 11 punti, alzata nella sfida contro Cento chiusa con 20 punti a referto.

Altro elemento da tenere sotto osservazione è Paul Eboua, sotto la doppia cifra solo nella sfida contro Pistoia. Rispetto ai 10.8 del girone Verde, Mirza Alibegovic viaggia con una media di 9,3 punti. C'è un dato che balza all'occhio ed è quello dei rimbalzi catturati: dopo aver prevalso a Forlì con 33 palloni arpionati contro i 30 dei biancorossi, i lombardi non hanno prevalso in questo fondamentale: 25 contro di Pistoia e 28 contro i 29 di Cento. Insomma, quella del PalaRadi sarà tutt'altro una sfida già scritta a favore dei padroni di casa. Ma per mettere i bastoni tra gli ingranaggi collaudati di Cavina la squadra di Martino dovrà tirare fuori l'ennesima prova di personalità, quella che ha già messo in mostra in questo cammino che sta facendo sognare la piazza biancorossa.