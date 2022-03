In palio due punti fondamentali per la classifica: l'Unieuro cerca conferme a Fabriano

Definire la gara di mercoledì una sfida tra deluse non è sbagliato. La Pallacanestro Forlì 2.015, dopo l'importante affermazione di venerdì scorso contro Ferrara, sarà impegnata mercoledì sera (palla a due alle 20.30) sulle tavole del Pala Baldinelli per sfidare la Ristopro Janus. La squadra di coach Marco Ciarpella sarà al completo, avendo a disposizione anche i lungodegenti Tommasini e Thioune. All’andata vinse Forlì trascinata da Kenny Hayes, con la Ristopro che cercò di raddrizzare la partita quando ormai era troppo tardi.

"Incontriamo una squadra che nelle ultime partite ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato sul campo, e che ha giocatori di talento con tanti punti nelle mani - afferma l'assistente allenatore Paolo Ruggeri -. Dobbiamo avere lo stesso approccio avuto nella gara contro Ferrara e, in questo momento della stagione, per noi è importante dare continuità ai risultati, e cercheremo di farlo già dalla gara di mercoledì per prenderci due punti fondamentali per la classifica".

"Dobbiamo affrontare la partita contro Fabriano consapevoli che, come abbiamo dimostrato nella gara vinta contro Ferrara, partendo dalla nostra difesa e mettendo in campo aggressività ed energia, possiamo raggiungere il nostro obiettivo - prosegue il "sindaco", Nicola Natali -. Giochiamo contro una squadra che ha tanto talento offensivo, con singoli che hanno punti nelle mani (come Damian Hollis che conosco bene e con il quale ho giocato a Varese in A1, dove era decisivo) e che possono diventare molto pericolosi. Ed è proprio per questo motivo che, come dicevo all’inizio, da parte nostra, l’energia che metteremo in campo sarà una delle chiavi della gara".