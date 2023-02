L'Unieuro verso Cividale, Martino: "La mia squadra è una band. Per vincere dovrà essere "rock""

In 24 mesi dalla nascita alla serie A2. Recitando fin da subito un ruolo da protagonista. E’ questo il percorso della Gesteco Cividale, prossima avversaria sabato alle 20 della Pallacanestro Forlì 2.015. Il club - nato dalla spinta del suo presidente Davide Micalich, una vera istituzione per il basket friulano - dopo lo sbarco dalla serie B, viaggia in serie A2 con 22 punti in classifica (11 vittorie e 9 sconfitte), capace all'andata di espugnare il Palafiera dopo aver recuperato ben 13 punti. E al PalaGesteco, dove ha totalizzato sette successi, sono cadute squadre del calibro di Udine (67-66) e Pistoia (65-48). Confermato il nucleo portante degli italiani protagonista della cavalcata dalla serie B, può contare sull’infinita esperienza in panchina di Stefano Pillastrini.

Non segna moltissimo, fin qui con 69,1 punti di media (49% da due, 32% da tre) è l’ultimo attacco del girone, ma compensa con la terzadifesa del girone "Rossa", subendo appena 69,8 punti a incontro, alle spalle della capoliste Pistoia (64,4 punti) e Cento (68,8) e appena davanti a Forlì (70,7). Arriva da due ko di fila, il primo contro Cento e il secondo in trasferta a Nardò. Fin qui tre i giocatori in doppia cifra di media, Dalton Pepper con 12,7 punti di media, Eugenio Rota con 10,8 e Giacomo Dell’Agnello con 10,4. Nel corso della stagione si è aggregato al gruppo l’americano, classe 1989, Rotnei Clarke, che lo scorso anno ha vinto il campionato con Scafati e ha giocato in Italia anche per Pesaro, Trapani, Mantova e San Severo. Tuttavia un infortunio rimediato ad inizio anno solare sta limitando le sue presenze. Il giocatore, in questi giorni, ha avuto modo di differenziare il proprio lavoro in piscina.

"Cividale è sicuramente una squadra che sta disputando un campionato importante - le parole di coach Antimo Martino -, che ha mantenuto parte del gruppo che ha conquistato la promozione, portandosi dietro l'entusiasmo della scorsa stagione, il sistema di gioco ed i tanti punti di riferimento che stanno dando grandi vantaggi. Sarà quindi una partita di difficile interpretazione. Ricordo il match dell'andata, dove abbiamo vissuto un andamento anomalo e tanti giocatori non avevano il ritmo partita dopo gli infortuni subìti. Entrambi gli attacchi avevano faticato in attacco e l'ultimo quarto fu nervoso. A tre minuti dalla fine il risultato era di 42 pari. Sabato sera mi aspetto però un andamento diverso, spero con percentuali migliori per noi".

L'Unieuro dovrà attenzione, è il focus di Martino, "alla tenacia e alla voglia di battersi degli avversari, aspetti che fanno parte del dna della squadra di Pillastrini. Dovremo essere attenti su un campo caldo e con molto entusiasmo sugli spalti, dove già tante squadre importanti hanno perso punti". Un pericolo potrebbe essere Clarke, "un giocatore che conosce benissimo questo campionato e che nel 2022 ha ottenuto una importante promozione. Ha avuto problemi fisici, ma bisognerà prestare attenzione indipendentemente dal tempo d'impiego in campo". Un altro big di Cividale è Rota, "che sta facendo una stagione clamorosa. Ha un ruolo molto importante nella squadra, ma ha dimostrato di poter esser incisivo soprattutto nel finale. E' un leader emotivo, sta disputando una stagione da 10".

Ancora in dubbio per la presenza di Todor Radonjic, infortunatosi alla vigilia del match contro Ferrara: "Sta un po' meglio ed ha iniziato a fare qualcosa in campo col preparatore - le parole del coach -. Dovremo capire quindi se sarà in grado di darci una mano". Forlì potrà però contare sulla presenza di Vincent Sanford e Nathan Adrian, "una coppia di americani importante, che hanno portato positività in campo e nello spogliatoio". Nel roster c'è anche un giovane che sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi, Benjamin Ndour: "Contro Ferrara si è fatto trovare pronto, cosa che non era successa in altre occasioni. E' un giocatore giovane, che deve lavorare per essere utile quando viene chiamato in causa. Domenica scorsa è successo, per effetto dell'assenza di Todor e della problematica falli che in partita in corso ci ha condizionato nelle rotazioni. Stiamo dimostrando che c'è la voglia e il piacere di coinvolgere i nostri giovani quando c'è la possibilità di farlo. Sono molto importanti soprattutto negli allenamenti quotidiani, permettendoci di lavorare con intensità e qualità. Se ci sarà la possiblità di coinvolgerli durante le partite, come già stato fatto con Franco Flan e Michele Munari, verrà fatto. Io e il mio staff dedichiamo grandi attenzioni sulla crescita dei ragazzi e c'è piacere nell'aiutarli nel loro percorso. Allo stesso tempo, mi piace essere onesto, questa squadra ha ormai una rotazione ben definita, che dobbiamo continuare a consolidarla".

Dopo la vittoria di domenica scorsa Forlì è già matematicamente ai playoff: "Stiamo lavorando bene, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Arriva un momento importante, dove dobbiamo cercare di mantenere a tutti i costi una delle tre posizioni, che ci permetterebbe di giocare nella seconda fase nel girone migliore e di aver un vantaggio nel piazzamento finale. E' ancora lunga, perchè Udine è una squadra solida che ha la qualità di fare un filotto importante. E' un calendario difficile, con due partite casalinghe. Ora concentriamoci su Cividale". Una cosa è certa: l'Unieuro, conclude Martino, "è una band che può cantare diversi tipi di canzoni. Ed è quello che mi auguro che possa continuare a fare fino alla fine. Una grande qualità è quella di saper leggere le partite. Se ci sarà da vincere una partita dovrà essere "rock" e se dovrà essere "romantica" lo sarà". E nella settimana di Sanremo non può mancare la canzone che racchiude l'anima dell'Unieuro: "Take Me Home, Country Roads dei West Virginia", sorride Martino.

Cividale ai raggi x

La Gesteco è una squadra che gioca in maniera organizzata, proprio come predilige coach Pillastrini. Molto coesa in difesa con la capacità di muovere la palla con grande velocità. Il play titolare è Rota, classe 1999, per 178 centimetri, nonostante la piccola statura mostra una grande personalità. Ha capacità di leadership nei confronti dei compagni, ha nel bagaglio passaggi illuminanti dal pick and roll e ama prendersi la squadra sulle spalle nei momenti chiave (ben 5 gli assist serviti ad allacciata, a cui si sommano 4.1 rimbalzi). Nella sconfitta contro Nardò ha realizzato ben 29 punti, con sei triple su 15 a segno, ed arpionando sei rimbalzi.

La guardia è Clark, chiamato dai friulani per dare qualità ed esperienza dopo l’addio di Adrian Chiera, passato a Montecatini. E’ un super scorer, difficile da contenere in chiave difensiva. Il secondo straniero è Pepper, altro esterno con grande esperienza nel torneo di A2, capace di colpire con il tiro piazzato da tre (28% in questa stagione), ma che non disdegna anche di attaccare il ferro e andare spalle a canestro (44% dal pitturato). Tra i lunghi Gabriele Miani, classe 2000, confermato, in doppia cifra a Nardò (14 punti). E’ un atleta molto interessante, con grandi doti atletiche e che sta tirando con continuità da fuori (una media di 7,8 punti, con una precisione dall'arco del 37%).

Nel ruolo di centro ci sarà Giacomo Dell’Agnello, figlio di coach Sandro, alla prima esperienza in serie A2 dopo un ottimo campionato lo scorso anno con la maglia di Bergamo. Giocatore geniale nelle scelte di passaggio (2,7 cioccolatini serviti a partita), bravo con i tiri pazziati e conclusioni in corsa (37% da tre e 53% da due) con entrambe le mani. Il regista in uscita dalla panchina è Alessandro Cassese, classe ’97, ha maturato esperienza a Latina, mentre a coprire la posizione di due e tre è Aristide Mouaha, un giocatore esplosivo, da tante schiacciate, che nella sfida contro Cento ha chiuso con ben 14 punti (2 su 4 dal pitturato e 3 su 7 da tre).

E poi c'è Leonardo Battistini è un’ala che gioca molto, attorno ai 20 minuti (8,5 punti e quasi 5 rimbalzi a match), capace di spingere il contropiede da rimbalzo (6 palloni catturati contro Nardò sotto le plance e 14 punti). Il centro di riserva è Aleksa Nikolic, classe ’99, ex Rieti e Roseto, molto preciso dalla media distanza (29% dall'arco), sa farsi valere anche nel pitturato (55%). Il decimo giocatore è infine Enrico Micalich, guardia, prodotto locale, che all'andata ha segnato la tripla fondamentale nella vittoria contro Forlì.