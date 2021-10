Unieuro a Verona per la missione riscatto, "Sarà una gara molto fisica". Per il big match diretta tv

Mettersi alle spalle il ko interno contro la Stella Azzurra. La Pallacanestro Forlì 2.015 affronterà domenica sera alle 18.30 a Verona una Scaligera al momento ultima in classifica per via della penalizzazione iniziale, ma con un roster degno delle prime posizioni. I gialloblù di coach Alessandro Ramagli arrivano dalla sconfitta di Cento di una settimana fa, in una gara persa all’ultimo tiro: è inevitabile che, come l’Unieuro, avranno voglia di rivincita.

L'avversario

La Tezenis Verona quest'anno ha cambiato volto. A fianco del confermato blocco composto da Lorenzo Caroti, Francesco Candussi, Guido Rosselli e Giovanni Pini, al quale si aggiunge anche il 2003 Leonardo Beghini, sono 7 i volti nuovi. A dettar i tempi all'attacco gialloblu, in cabia di regia, ci sono Lorenzo Penna o Caroti. La conferma di Candussi sotto canestro è l’elemento di continuità rispetto alla passata stagione, affiancato sotto i tabelloni dall’ex Capo d’Orlando Xavier Johnson. Gioca da 3 Sasha Grant, mentre a completare il quintetto c'è Karvel Anderson. Quest'ultimo è il leader offensivo della squadra, con una media di 22 punti a partita e due assist a match. Rosselli è un valore aggiunto importante, così come Pini che sotto canestro porta la propria solidità. Chiudono il roster Liam Udom e i giovanissimi Nikola Nonkovic, Beghini e Emmanuel Adobah.

La vigilia di Forlì

"Verona è una delle squadre che punta ad arrivare in fondo in questa stagione e, anche se siamo solo ad inizio stagione, si può già vedere una chiara fisionomia sia in fase offensiva che in fase difensiva - spiega l'assistente allenatore di coach Sandro Dell'Agnello, Sergio Luise -.Proprio in difesa, sfruttano bene la fisicità nei lunghi con regole ben chiare, mentre il rientro di Johnson nelle ultime due partite ha portato un’arma in più in attacco”.

"Giochiamo contro una squadra attrezzata per fare un campionato di vertice, e sappiamo di non dovere abbassare la guardia anche se il loro inizio di stagione non è stato dei migliori - osserva Riccardo Bolpin -. Ci aspetta una gara molto fisica, nella quale nessuna delle due squadre vorrà concedere nulla all’avversario: dovremo quindi intrepretare al meglio la partita, cercando di ridurre al minimo le palle perse e facendo molta attenzione in fase difensiva”.

La sfida in tv

La gara sarà trasmessa in sulle piattaforme MediaSport Group. Nello specifico, sarà disponibile in diretta su piattaforma digitale terrestre MS Sport (in chiaro, canale 219 in Emilia Romagna), su piattaforma Sky canale 814 MS Channel (satellite, per abbonati) e su piattaforma Tivusat canale 54 MS Channel (satellite, in chiaro) Confermata anche la diretta su Lnp Pass, per gli abbonati al servizio. Nel mese di novembre, anche la gara contro il Kleb Basket Ferrara di domenica 21 (ore 17), sarà trasmessa in diretta da MediaSport Group.