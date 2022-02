Unieuro, Cento segna l'inizio di un tour de force: febbraio decisivo per Dell'Agnello & co

Cento, San Severo, Chieti, Scafati e quindi Ferrara. Nel mese di febbraio la Pallacanestro Forlì 2.015 si giocherà una bella fetta del proprio futuro. Si comincerà domenica alla Milwaukee Dinelli Arena, dove domenica pomeriggio alle 18 la compagine di coach Sandro Dell'Agnello sarà impegnata nello scontro diretto contro quella di coach Alessandro Mecacci, arrivato al terzo anno sulla panchina centese. I biancorossi troveranno una Tramec piuttosto in forma, che arriva dal successo ottenuto sul campo di Latina, dopo un periodo complicato (anche a causa del Covid), con quattro sconfitte consecutive contro Ferrara, Chieti, Verona e Chiusi.

Gli avversari

La Tramec occupa la settima posizione della classifica, con 14 punti in 15 gare disputate. L'uomo chiavi degli emiliani è Christian James, che viaggia con una media di 15.6 punti a partita, seguito da Giovanni Tomassini (11.7) e Auston Barnes (10.1), mentre Giacomo Zilli è appena sotto la doppia cifra di media a partita (9.9), ed è anche il miglior rimbalzista della squadra (6.4 di media). La Tremec ha in squadra il secondo miglior stoppatore del girone, Matteo Berti (1.3), mentre Zilli si mette in evidenza anche in un altro dato, ovvero la percentuale da due punti: con il 62.2% è secondo nel girone in quella voce statistica. Così come Alex Ranuzzi, che tira con il 44.7% da tre punti, terzo nel girone Rosso. Tra le mura di casa la Tramec si è imposta tre volte, contro Verona (17 ottobre), Latina (24 ottobre) e Scafati (12 dicembre). Concede agli avversari una media di 74,2 punti e ne realizza 71, tirando con una precisione del 53% dal pitturato e 33% dall'arco, mentre sono 14 le palle perse. All'andata fu Forlì ad imporsi al Palafiera dopo un tribolato finale.

"Giochiamo contro una squadra che, guardando i singoli, ha in James e Tomassini i suoi leader dal punto di vista statistico, ma non solo; mentre, tra gli altri, Ranuzzi e Moreno, dalla panchina, portano energia e intensità difensiva - afferma Sergio Luise, assistente allenatore -. Sappiamo che sarà una gara complicata e sarà un derby: anche per questo motivo, andiamo a Cento per fare del nostro meglio e cercare di portare a casa la vittoria". "Ci aspetta una gara molto dura, in casa di una squadra ostica che da sempre esprime una pallacanestro concreta - commenta Lorenzo Benvenuti -. Siamo affamati, veniamo da una gara nella quale abbiamo fatto vedere uno spirito e un’attitudine difensiva differenti: sono queste le basi dalle quali dobbiamo partire, e sulle quali ci siamo allenati in settimana, per cercare di portare a casa la vittoria".

Il calendario

L'Unieuro è reduce dal ko di domenica scorsa contro la Tezenis, maturato al termine di un match giocato a testa alta e combattuto fino a tre minuti dalla sirena. In attesa di conoscere il sostituto di Kenny Hayes, coach Dell'Agnello sta trovando continuità di allenamenti - con il rientrante Erik Rush sempre più amalgamato col resto del gruppo -, che saranno importanti per tentare di espugnare la Milwaukee Dinelli Arena. Giachetti & co, con due partite da recuperare, sono fermi in classifica al nono posto a quota 12 punti insieme a Latina e Chieti, con il quarto posto distante sei lunghezze punti. All'impegno contro Cento seguiranno le gare casalinghe contro San Severo (13 febbraio) e Chieti (mercoledì 16), prima del viaggio in terra campana per affrontare Scafati (20 febbraio) e chiudere il mese nel derby contro Ferrara (domenica 27 alle 17, con diretta nazionale sui canali del gruppo MediaSport). Quella di domenica sarà quindi una sfida fondamentale per cominciare col piede giusto un febbraio che decreterà le sorti dei biancorossi.