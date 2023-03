Domenica in trasferta per l'Unieuro: a Chiusi per cercare "un segnale di forza importante"

Non sottovalutare l'avversario. E' il diktat di coach Antimo Martino alla vigilia dell'impegno della Pallacanestro Forlì 2.015 all'Estra Forum di Chiusi (diretta su Etv Rete 7 a partire dalle 17, canale 10 del digitale terrestre e via web su e-tv.it). La capolista affronterà un avversario reduce da due successi consecutivi, maturati contro Pistoia e Mantova. "Affrontiamo una squadra che è in salute e in fiducia - mette subito in chiaro Martino -, che arriva da una vittoria importante a Mantova e che nel turno precedente in casa ha battuto con grande merito Pistoia, giocando una pallacanestro intensa. Sarà quindi una partita non semplice, che presenterà sicuramente contenuti diversi rispetto alle ultime partite giocate, senza dimenticare che rispetto all'andata Chiusi ha inserito due giocatori come Davide Raucci e l'ultimo arrivato Iris Ikangi, aumentando così la profondità del roster e la fisicità". In chiave seconda fase quindi "sarà un test importante".

I biancorossi, che potranno contare sul supporto di una cinquantina di tifosi forlivesi, si presenteranno a Chiusi dopo "una settimana abbastanza regolare, recuperando giorno dopo giorno un po' tutti. Quindi mi auguro di essere al completo. Sicuramente dovremmo essere attenti, perchè sulla carta si tratta di una partita più importante per Chiusi - osserva Martino -. Noi dovremo essere bravi nel cercare di disputare la partita migliore per portare avanti la nostra mentalità vincente, indipendentemente dalla classifica. Tranne qualche piccolo episodio la nostra squadra è sempre stata sul "pezzo", entrando in campo concentrata - osserva il coach -. Chiaramente è umano a volte, anche a livello inconscio, avere un rilassamento. Noi ci presenteremo in campo per giocare una partita di grande personalità, concentrazione e attenzione, che rappresenterebbe un segnale di forza importante".

All'andata finì 88 a 76, con Sanford protagonista di un ottimo debutto davanti al pubblico di casa dopo il lungo infortunio. Vincent nel contest mensile organizzato sulle pagine social della Lnp è stato incoronato come l’Mvp del mese di febbraio del girone Rosso. "Non era al meglio dal punto di vista fisico, ma fece molto bene nella prima al Palafiera iniziando a far vedere le proprie qualità - ricorda Martino -. Non ho avuto dubbi personalmente sulle sue qualità, perchè conosco molto bene il giocatore, già da avversario. Negli ultimi cinque anni ha giocato nei principali campionati, sempre con ottimi numeri. Ero convinto che potesse dare tanto alla squadra sulla base delle sue caratteristiche".

Dopo la trasferta di Chiusi seguirà la sosta per le Final Four di Coppa Italia: "Sicuramente imposteremo la settimana in modo diverso, con qualche giorno di riposo - spiega il coach -. Lavoreremo fisicamente, ma anche dal punto di vista tattico su aspetti che non ci servono nell'immediato, ma che potrebbero essere utili nell'ultima parte della stagione". La settimana cestistica è stata condizionata dal ritiro del Basket Kleb Ferrara, il tutto a tre giornate dalla fine del girone Rosso. Martino ha manifestato "grandissimo dispiacere per una piazza storica, ma anche per giocatori e staff e per il movimento basket. Servono soluzioni affinchè non accadono simili fatti. L'assenza di Ferrara va ad alterare la classifica, c'è qualche squadra che ci ha guadagnato, altre come Ravenna che rischiano di essere condizionate in modo importante da questa situazione e non è giusto".

L'avversario

Davanti a sè l'Unieuro si troverà quindi un avversario da non prendere con le molle. Tutto questo nonostante l'Umana abbia il terzo attacco meno prolifico del girone (71.5 punti di media davanti solo a Cividale e San Severo che viaggiano a 69.4) e che non è particolarmente precisa dalla distanza (33%, peggio fa solo San Severo con il 31%). I toscani di coach Bassi, a quota 18 punti e nel gruppone in lotta per il nono posto che garantisce la salvezza di retta, sono reduci dal colpo esterno contro Mantova (73-79), preceduto dall'importante vittoria contro Pistoia (79-62) del 19 febbraio. Prima di questo doppio sorriso, i “Bulls” avevano attraversato un momento complesso, con tre sconfitte di fila alle quali però hanno reagito con personalità.

In cabina di regia staziona l'americano Lester Medford, classe 1993 confermato dopo l'ottima stagione scorsa. Alla sua settima stagione in giro per l'Europa, può vantare nel suo palmarès un campionato macedone ed un campionato lettone: riferimento offensivo principale per Chiusi, si distingue per il suo tiro dal palleggio (50% di precisione dal pitturato) e per la capacità di innescare i compagni (3.3 cioccolatini ad allacciata). In questa stagione ha garantito una media di 18.2 punti, catturato più di 3 rimbalzi

Lo slot di guardia è occupato dall'ex Forlì Riccardo Bolpin, prodotto del settore giovanile della Reyer Venezia di cui ha vestito la casacca in serie A1: specialista nel tiro da tre punti, con una precisione del 37%, diventa mortifero quando prende fiducia durante la partita. Nel corso della stagione ha prodotto 11.5 punti di media, aggiungendo a partita anche 3 rimbalzi e 2.5 assist.

Possibile inizio in quintetto anche per Carlo Porfilio. Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, classe 2001, ha giocato nella stagione 2021/2022 nelle fila della Pallacanestro Biella. Nel ruolo di ala grande c'è Uzodinma Utomi, temibile dall'arco col suo 37% di precisione. Dal suo arrivo ha assicurato 13.8 punti a partita, ma anche 4.8 rimbalzi. Oltre a colpire dalla distanza, attacca con potenza il ferro (52% dal pitturato).

Sotto le plance Chiusi si affida all'esperienza di Davide Bozzetto, totem classe 1989 scuola Pordenone: veterano della categoria, recentemente disputata con le maglie di Latina, Chieti e Bergamo, è un lungo atipico perché capace di colpire da tre punti (26%) ed aprire l'area. Dalla panchina esce il playmaker Lorenzo Raffaelli, classe 1999 alla sua terza stagione in maglia Chiusi: sta trovando un ruolo sempre più importante, dopo quanto di buono fatto vedere l'anno scorso alla sua prima esperienza in A2. Completa il reparto piccoli Giulio Candotto, classe 2001.

Ad arricchire il roster è arrivato ad inizio gennaio Davide Raucci, giocatore poliedrico e di grande fisicità, in grado di occupare entrambi i ruoli di ala e all’occorrenza anche di centro. Si tratta di un veterano che conosce bene la categoria, cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Biella e che vanta anche un importante trascorso alla Fortitudo Bologna. A completare il roster il giovane, classe 2004, Marco Braccagni, e il lungo Daniel Donzelli, tornato in campo dopo un infortunio: l'ex Forlì vanta un 33% dall'arco e viaggia con una media di 4.6 punti e 4.2 rimbalzi.