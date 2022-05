"Win or go home", per l'Unieuro è la partita del tutto o niente: "I tifosi saranno fondamentali"

E' la partita del tutto o niente. "Win or go home". L'Unieuro 2.015 scende in campo contro l'Acqua San Bernardo Cantù con l'obiettivo di allungare i quarti di finale di playoff. E per farlo dovrà ripartire da quanto di buono ha fatto per 30 minuti in Gara 2 al PalaBanco Desio prima di cedere alla superiorità alla compagine brianzola. Dopo il passivo di 22 punti accusato in Gara 1, nella sfida di martedì coach Sandro Dell'Agnello ha limitato il potenziale di Cantù con la difesa a zona, non capitalizzando quando di buono costruito per una pessima percentuale al tiro da sotto canestro. E sicuramente qualcosa cambierà anche in vista del match di giovedì (palla a due alle 20,45, con diretta televisiva su canali di Ms Channel). "Sappiamo che non possiamo fare calcoli su energie fisiche e nervose e che dovremo dare tutti il 100%, cercando di migliorare le nostre percentuali dentro l’area, per allungare la serie", le parole dell'assistente allenatore, Sergio Luise.

"Siamo concentrati e sappiamo quanto i dettagli facciano la differenza - evidenzia Erik Rush -. Giocheremo in casa e, con il sostegno del nostro pubblico, metteremo ancora più energia e intensità dando il massimo in campo, per continuare la nostra stagione". Per il match Dell'Agnello dovrà fare a meno di Mattia Palumbo, a causa della pubalgia con associata entesite inserzionale degli adduttori. Dopo Gara 2, la Pieffe 2.015 ha avuto 48 ore per riflettere sugli errori: "Lunedì abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista della presenza in campo - premette Dell'Agnello -. E' una squadra dalla qualità altissima e con ottimi 'passatori' e siamo riusciti a fargli segnare solo 70 punti. Dobbiamo ripeterci da questo punto di vista e c'è fiducia in questo. Dall'altro lato non abbiamo concretizzato molti vantaggi in attacco, soprattutto da due".

In attacco sono mancati i punti di Kalin Lucas (solo 2, ma con 6 rimbalzi, 8 assist e 14 di valutazione), di Nicola Natali, di Lorenzo Benvenuti e di Davide Bruttini, con la coppia di pivot che insieme ne ha totalizzati appena 8. "Abbiamo analizzato la situazione e certamente ci sarà bisogno dell'apporto di tutto, a maggior ragione per l'assenza di Palumbo". Il booster di fiducia potrebbe arrivare anche dal pubblico (il progetto "Scuole a palazzo" porterà al Palafiera i ragazzi e i bambini delle scuole Peroni, Rodari, Follereau, Benedetto Croce, Saffi, Melozzo da Forlì e i ragazzi delle scuole superiori “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, del Liceo Scientifico di Forlì, dell’Iti Marconi e dell’Ite Matteucci): "Spero che possa essere il sesto uomo in campo, l'apporto del pubblico sarà fondamentale contro una squadra che ha qualcosa più di noi", conclude l'allenatore.

Per il match torneranno le Cheerleader. Saranno presenti le ragazze di “ExploDance” che si esibiranno negli intervalli dell’incontro. La Pallacanestro 2.015 inoltre ospiterà i volontari di Avis e Ammp. L'Organizzazione di Volontariato (Associazione Morgagni Malattie Polmonari) ha come scopo principale sostenere la ricerca scientifica sulle malattie polmonari rare, unitamente all'impegno di supportare i pazienti e i loro familiari nel personale percorso di malattia, continuando nell'impegno di sensibilizzazione della popolazione ed educazione dei giovani in merito all’importanza di un respiro e al ruolo che ricopre la prevenzione nel prendersi cura di sé stessi. Per tutte le informazioni: www.ammpforlung.it.