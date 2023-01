Unieuro contro Chieti, obiettivo dimenticare Pistoia e Torino: "Valentini in dubbio. Dobbiamo essere mentalmente pronti"

Come si presenterà in campo la Pallacanestro Forlì 2.015 dopo il ko contro la Reale Mutua Torino in Coppa Italia? Il match, con un epilogo amaro, ha richiesto un dispendio di energie fisiche e mentali non indifferenti, alla luce anche degli impegni ravvicinati di questo inizio gennaio. Dopo la sconfitta sul parquet di Pistoia, la squadra di coach Antimo Martino troverà sul suo cammino una Caffè Mokambo Chieti in cerca di punti salvezza, fanalino di coda in campionato con appena 3 vittorie. E molto probabimente scenderà in campo senza uno dei suoi fari, Fabio Valentini, infortunatosi nel corso del primo tempo della sfida di Coppa.

"Giocheremo la quarta partita in 12 giorni, quindi sarà importante recuperare il più possibile le energie nervose per presentarci al meglio soprattutto mentalmente, consapevoli che non sarà la classifica a determinare il livello di difficoltà di una gara che dovremo affrontare con grande attenzione - premette coach Martino -. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che quella di domenica sia una formalità. L’obiettivo è rimuovere il dispiacere dell’ultima sconfitta, prendendo quanto di buono fatto e cercando di non ripetere gli errori e le disattenzioni commesse". Quindi "il nostro obiettivo è guardare avanti, con la voglia di migliorarci e crescere come squadra, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento”.

Dopo Torino l'Unieuro dovrà tramutare la rabbia in furore agonistico: "I ragazzi sanno che abbiamo perso un'occasione contro una squadra di ottimo livello e che in alcuni episodi ci abbiamo messo del nostro, perchè non siamo stati accorti in alcuni momenti. Anche una disattenzione al primo quarto può essere determinante, quindi bisogna giocare considerando ogni possesso, sia in attacco che in difesa, come se fosse quello decisivo. Solo così si limitano errori banali, per non avere rammarici a fine gara. Ma mettere la teoria in pratica non è facile, perchè possono prevalere nervosismo e stanchezza che si trasfomano in disattenzioni".

Contro Chieti, "bisognerà giocare con intelligenza, capendo quando intensificare o rallentare i ritmi. Servirà attenzione da questo punto di vista. E' un campionato dove nessuno regala nulla, e per questo dovremo essere mentalmente pronti, senza farci condizionare dal risultato della partita di Coppa, senza pensare alla stanchezza degli impegni ravvicinati e soprattutto senza commettere l'errore di pensare che Chieti è ultima in classifica".

Martino dovrà gestire al meglio le rotazioni, considerando che nella gara contro Torino "Valentini ha riportato un colpo che gli ha creato un problema muscolare ad una spalla. Venerdì aveva ancora molto dolore. Lo stiamo valutando, ma difficilmente farà parte della gara". Quanto alle ultime prestazioni sottotono di Nathan Adrian, "è il primo ad essere consapevole che arriva da due partite non sufficienti nemmeno e alla sua altezza. Ho cercato di tranquilizzarlo e mi auguro che possa disputare una buona partita. E' importante avere una reazione, e ha già dimostrato le qualità per essere produttivo e incisivo per la nostra squadra". Il coach potrebbe impiegare ancora una volta Vincent Sanford come playmaker, sperimentato con buoni risultati nel match di giovedì: "Dovremo cercare delle alternative, anche per dare riposo a Lorenzo Penna che sta stringendo i denti, ma se ci sarà la necessità cercheremo di allungare le rotazioni inserendo anche Franco Flan per mettere più energia in campo. Senza siamo una squadra diversa".

Pistoia e Torino hanno evidenziato alcuni limiti dell'Unieuro contro le squadre fisiche: "Abbiamo vinto contro Udine e Cento e battuto Pistoia all'andata. E anche contro Torino il risultato è stato determinato da alcuni episodi tecnici, con alcune disattenzioni - la riflessione del coach -. Ma abbiamo fatto anche molto bene, giocando senza il playmaker titolare e senza Adrian condizionato dai falli. E' chiaro che quando si giocano partite dove la fisicità è importante, diventa tutto più difficile. Ma vale per tutti. Sicuramente nelle ultime partite abbiamo giocato con esterni molti fisici e da quel punto di vista qualcosa paghiamo".

Gli avversari

La Caffè Mokambo Chieti, che si presenta reduce dal ko contro Ferrara, ha cambiato assetto rispetto al girone d'andata, inserendo il senegalese Elhadji Thioune, andando così ad aggiungere una maggiore fisicità, e novità dell'ultima ora l'arrivo dell'ex Forlì Terrence Roderick, che non sarà al Palafiera. La classifica non rispecchia quanto fatto vedere in campo dalla compagine di coach Stefano Rajola, in grado di cambiare da un momento all’altro le sorti della gara, con giocatori con tanti punti nelle mani. Non a caso è stata fra le prime squadre nel tiro da fuori ad avvio della stagione. Viaggia con una media di 74.3, tirando con il 37.2% dal pitturato e il 25,2% dall'arco. Fuori casa, dove non ha mai vinto il rendimento è di 70.3 punti.

La cabina di regia è affidata al classe 2000 Saverio Bartoli, alla seconda stagione in maglia Chieti, unico reduce del roster dell'anno scorso. In questo suo primo anno da senior sta confermando le ottime impressioni della passata stagione, viaggiando a 10.3 punti abbondanti (31% da tre) e 5 assist di media a partita, spiccando per atletismo tra gli interpreti nel ruolo. Importanti anche il numero di rimbalzi: nell'ultima sfida ne ha catturati ben 11, con una media in campionato di 4.5 ad incontro. Dalla panchina, al suo posto, esce il classe 2002 Thomas Reale, prodotto della Stella Azzurra Roma, alla prima esperienza in A2, un giocatore che porta molta intensità sul parquet.

Nel ruolo di guardia agisce l'ex Forlì Darryl Jackson, classe 1985 di passaporto statunitense-maltese. Da quasi 10 anni avvezzo al campionato italiano, sta firmando cifre incredibili in questo inizio di campionato (oltre 18 punti di media col 43% da tre punti). Molto bravo nel gioco senza palla, è anche capace di attaccare il ferro in velocità. Come '3' titolare c'è Martino Mastellari, classe 1996 con importanti esperienze alle spalle nella categoria (Mantova, Montegranaro, Napoli, Orzinuovi e Ferrara), ma anche una trentina di presenze in Serie A1 tra Pistoia e Brescia. E' un super specialista del tiro da tre punti, con il 32% dall'arco, capace di segnare molte triple consecutive se messo in ritmo. Viaggia con un ritmo di 10.1 punti ad allacciata, servendo inoltre più di 2 assist e catturando almeno 3 rimbalzi a gara.

Spostandoci verso il ferro troviamo il canadese Josip Vrankic, classe 1998 proveniente dal campionato Ncaa. Alla prima esperienza professionistica, i suoi numeri sono oggettivamente importanti (16 punti ed oltre 8 rimbalzi di media): non particolarmente atletico, è comunque molto efficiente a rimbalzo e rapido nel rilascio del tiro da tre punti. Il rinforzo di reparto dalla panchina è Michele Serpilli, classe 1999 giunto alla quinta stagione consecutiva in A2 dopo le esperienze a Legnano, Montegranaro e San Severo. Buon giocatore senza palla, si aggiunge alla batteria dei bomber dalla lunga distanza di cui dispone Chieti (7.9 punti di media, tira da tre con il 24%).

Il totem sotto canestro risponde al nome di Andrea Ancellotti, gigante (212 centimetri) classe 1988 che 10 anni fa vestì la maglia degli Angels Santarcangelo. Ex protagonista in Serie A1 tra Pesaro e Brescia, è sicuramente uno degli italiani più forti nel suo ruolo per la categoria. Dominante nei pressi del ferro (quasi 6 rimbalzi, quasi 9 punti a gara), si distingue anche come buon passatore (2.2 assist di media). Per l'Unieuro si annuncia un'altra gara difficile, dove dovrà mettere in campo tanta intensità per assicurarsi i due punti. Dopo i due passi falsi di fila, i biancorossi avranno quindi bisogno del supporto del proprio pubblico.