Al Palafiera arriva l'Eurobasket dell'ex Carrol. "Unieuro stanca e acciaccata, ma bisogna vincere"

Vincere per blindare i playoff. Con questa missione domenica l'Unieuro Forlì 2.015 sfiderà al Palafiera l'Eurobasket Roma di coach Damiano Pilot. Un impegno sulla carta tutt'altro che semplice, e la sconfitta all'andata lo dimostra, con i capitolini che si presenteranno in via Punta di Ferro reduce dalla vittoria contro San Severo, che ha riscattato i tre ko di fila delle setimane precedenti. Il miglior periodo della stagione, la squadra lo ha avuto tra fine dicembre e l’inizio dell’anno, con 5 vittorie in sei partite, prima della sconfitta contro Ravenna. In totale dieci vittorie (4 in trasferta) e dodici sconfitte, per un totale di 20 punti, quattro in meno di Forlì e con un match da recuperare (mercoledì contro Scafati).

Simone Pepe è il miglior marcatore della squadra, viaggiando a 17 punti di media, con la coppia di americani che lo segue a ruota: Kyndal Hill segna 13.5 punti a partita, mentre l'ex Jeffrey Carroll Junior ne segna 13.4. Il primo porta fisicità sotto le plance e si fa notare per le sue qualità da rimbalzista, più di 8 ad allacciata, mentre l'ex Forlì sembra un altro giocatore dopo il cambio di casacca, tirando col 52% da due e prendendo quasi 6 rimbalzi. Poi c'è capitan Eugenio Fanti, anche lui in doppia cifra di media a partita (10.0, 59% da due e 28% da tre) distribuisce 2.8 assist a gara, ed è il miglior passatore della squadra. Coach Pilot non potrà contare sugli apporti di Alexander Cicchetti e Gianluca Santini, mentre ci sarà il tiratore Lorenzo Baldasso (8,5 punti, 36% dall'arco). L'Eurobasket viaggia con 70.5 punti e 76.2 di valutazione media.

"Affrontiamo una squadra con un ottimo potenziale offensivo, con diversi tiratori, e pericolosissima nei primi secondi dell’azione, visto che sfruttano tanto la transizione - analizza l'assistente allenatore di coach Sandro Dell'Agnello, Sergio Luise -.Tra le altre caratteristiche, hanno anche il fatto di andare bene a rimbalzo offensivo, con il supporto dell’atletismo degli esterni. Da parte nostra, noi vogliamo dare continuità alle quattro vittorie consecutive, e ci concentreremo sulle nostre cose, ben sapendo quanto questa gara sia importante anche per il nostro futuro".

"Sappiamo che sarà una partita molto insidiosa, considerando che l’Eurobasket Roma è vicino a noi in classifica, e proprio per questo sarà importante ottenere la vittoria - mette in allerta capitan Jacopo Giachetti -. Veniamo da quattro gare ravvicinate, che inevitabilmente hanno portato acciacchi e fatiche, ma è il momento di metterle da parte e dare tutto per vincere e continuare il trend positivo, aggiungendo punti per la corsa playoff". Dell'Agnello dovrà valutare le condizioni di Mattia Palumbo, che non ha giocato contro la Stella Azzurra Roma a causa dell’infiammazione all’adduttore.

I biancorossi potranno contare sulla pista di diverse scuole di Forlì: sugli spalti saranno infatti presenti i bimbi delle scuole elementari Rodari, Matteotti, Peroni, Focaccia, Follereau e Mellini e delle scuole di Bertinoro, Fratta Terme e Santa Maria Nuova, oltre ai ragazzi delle scuole medie Zangheri e San Martino e quelli della scuola superiore I.T. Matteucci. Vincere sarebbe importante per mettere in cassaforte i playoff, ma anche per accumulare punti preziosi in vista della fase orologio, nella quale l'Unieuro proverà a migliorare la sua posizione in classifica per non sfiderà nella fase decisiva della stagione le corazzate del girone verde.