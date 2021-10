Unieuro 2.015, al Palafiera arriva Fabriano. Coach Dell'Agnello: "Il ritorno dei tifosi mi elettrizza"

La squadra di coach Sandro Dell'Agnello ritroverà cori, applausi ed urla di incitamento, quel sesto uomo in campo che è mancato per tutta la scorsa stagione

E' la prima di campionato al Palafiera per l'Unieuro 2.015. E' l'emozione sui volti dei giocatori è palpabile, perchè finalmente si tornerà a disputare una gara ufficiale davanti al pubblico biancorosso. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello ritroverà cori, applausi ed urla di incitamento, quel sesto uomo in campo che è mancato per tutta la scorsa stagione. In via Punta di Ferro arriva la neopromossa Fabriano, reduce dalla sconfitta alla prima giornata contro la Stella Azzurra Roma col punteggio di 49 a 71. A disposizione di coach Lorenzo Pansa la guardia Arik Smith e l'ala Dwayne Davis, mentre è tutto italiano il pacchetto dei lunghi con Patrick Baldassarre, Gabriele Benetti, Ferdinando Matrone, Elhadji Thioune e Patrick Gatti.

"Sono elettrizzato da questo aspetto, che non mi lascia per niente indifferente - esordisce coach Dell'Agnello -. Non sarà una partita come le altre e sono contento che ci sia un bel ritorno al passato. Sarà un piacere rivedere la gente sugli spalti, sapendo anche con quanto calore e quanta passione viene vissuta la pallacanestro dai nostri tifosi. L'Unieuro arriva alla seconda di campionato dopo "una buona settimana di lavoro, nella quale si è lavorato per consolidare quanto di buono abbiamo fatto vedere domenica scorsa - dice il coach -. Penso che a Chieti si siano visti dei bei miglioramenti rispetto alle gare precedenti, ed ora ci stiamo allenando con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le cose che abbiamo fatto bene, per essere il più consistenti possibile".

Quanto agli avversari, "penso sia inappropriato farsi un’idea di che squadra sono basandosi sulla gara della settimana scorsa, perché è stata la classica partita nella quale tutto è andato storto. In Supercoppa, invece, hanno vinto due partite su tre e dimostrato di avere tanti punti nelle mani, quindi dovremo essere bravi a cercare di controllare il ritmo della partita".