Al Palafiera arriva il rullo compressore Ferrara: l'Unieuro dovrà buttare il cuore oltre l’ostacolo

All'andata venne condannata una tripla di A.J Pacher a 52 centesimi dalla fine. Reduce dai due ko consecutivi contro Ravenna e Latina, per la Pallacanestro Forlì 2.015 si profila un altro impegno tutt'altro che semplice. Venerdì sera, con palla a due alle 20, la squadra di coach Sandro Dell'Agnello affronterà il Basket Kleb Ferrara di coach Spiro Leka, che si presenta al Palafiera da quinta forza del campionato e che è reduce da quattro successi consecutivi, l'ultimo dei quali contro l’Atlante Roma.

"Sappiamo che andremo ad affrontare una delle squadre più attrezzate del girone, che ha grande talento offensivo - ammette l'assistente allenatore Sergio Luise -. Però, pur con il massimo rispetto che nutriamo verso i nostri avversari, indipendentemente da chi avremo di fronte, vogliamo vincere. Proprio per questo, ci concentreremo con l’obiettivo di fare del nostro meglio mettendo in atto tutto quello sul quale ci siamo preparati, giocando una partita ad alta intensità per ottenere i due punti".

Dopo il brutto ko contro Latina, "vogliamo ricominciare a vincere, mostrando un’altra faccia - sprona Davide Bruttini -. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, consapevoli che di fronte troveremo una squadra lunga, che da tre mesi a questa parte è in grande fiducia. Sappiamo che sarà difficilissima, ma dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo e portare a casa i due punti in qualunque modo".

L'analisi degli avversari

Dopo un inizio di campionato piuttosto complicato, condizionato da infortuni in serie, capitan Tommaso Fantoni e compagni stanno attraversando davvero un ottimo momento, anche se contro l’Unieuro non potranno contare sull’esplosività di Niccolò Filoni, under dal grande impatto fisico, che in settimana operato al menisco del ginocchio destro. La Top Secret fa della lunghezza del roster il proprio punto di forza: ogni giocatore sa esattamente che cosa deve fare in campo, così tutti ne traggono beneficio: Luca Vencato fa giocare la squadra alla perfezione, gli altri giocatori danno il loro contributo alla causa e i risultati si stanno vedendo.

Quello di Ferrara è tra gli attacchi più prolifici del campionato, con una media di 81,6 punti ad allacciata, secondo solo a quello di Scafati (82,8 punti), con una precisione dal pitturato del 53% e del 37% dall'arco. L’attuale forza dei biancazzurri sta nella profondità del roster, con giocatori differenti per caratteristiche in ogni ruolo. Reduce da due prestazioni offensivamente perfette (114 punti realizzati contro Latina e100 contro l’Atlante Roma), il Kleb sta ottenendo moltissimo dal duo a stelle e strisce Pacher-Mayfield, con 16,7 e 16,5 punti di media, i marcatori principi di una squadra che nelle ultime uscite sta avendo tantissimo dall’ex di turno Danilo Petrovic, tiratore mortifero da fuori e dall’angolo sugli scarichi dei compagni (9,5 punti e 3 rimbalzi a partita. Sotto le plance si può contare sulla consistenza di Giovanni Vildera (9,7 punti e 5,3 rimbalzi a gara). Insomma, servirà una grande Unieuro per battere un avversario di questo spessore, che concede agli avversari 79 punti a partita.