Tanti giovani al Palafiera per la sfida contro San Severo, coach Martino: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile"

Battere la San Severo dell'ex Nik Raivio per blindare il podio del girone Rosso. Questa la mission di domenica della capolista Unieuro Forlì, che torna al Palafiera dopo le convincenti vittorie contro Cividale e Cento. La vittoria darebbe infatti la matematica conferma all’accesso al girone Giallo in vista della seconda fase. "Si tratta di un risultato che nasce da tanto lavoro e sacrificio - afferma coach Antimo Martino -. Dopo la bellissima partita a Cento vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto e lavoriamo per confermarci e provare ad arrivare il più in alto possibile".

L'obiettivo è solidificare la mentalità vincente della squadra: "Si va sempre in campo per migliorarsi e vincere, indipendentemente dall’avversario che abbiamo davanti e dalla classifica". A Cento si è vista probabilmente l'Unieuro più bella della stagione, ma, sostiene Martino, "ci sono state tante belle Unieuro nel corso della stagione, soprattutto nelle partite più importanti o quelle che dal punto di vista mentale erano più difficili da giocare. Siamo stati ad esempio brillanti contro Rimini, ma anche all'andata contro Pistoia abbiamo messo in campo una partita molto solida in un momento di difficoltà. Questa squadra ha fatto diverse partite di livello e ognuna ha la sua importanza. Il valore e la solidità dell'avversario ha reso la partita di Cento ancora più importante, dimostrando di essere presenti anche fuori casa dopo la sconfitta di Pistoia, arrivata dopo alcune partite emotivamente importanti, dove eravamo mancati a livello di energia".

Al Palafiera si presenterà una compagine che lotta per assicurarsi il nono posto in classifica, che garantirebbe la salvezza diretta. "E' una sfida differente rispetto a quelle precedenti, ma anche rispetto a quella dell'andata, perchè San Severo può contare su Raivio ed ha inserito un giocatore del calibro di Lorenzo Tortu - analizza Martino -. E' una partita da scoprire, ma noi proveremo a fare quello che abbiamo fatto ogni domenica, cercando di limitare i punti di forza dei nostri avversari e cavalcare situazioni che possono essere vantaggiose".

Ma come si presenteranno i biancorossi all'appuntamento? "E' stata una settimana abbastanza complicata, perchè diversi giocatori hanno avuto alcuni acciacchi, non potendoci allenare al completo - comunica il coach -. L'auspicio è di avere tutti a disposizione". L'Unieuro giocherà in una splendida cornice di pubblico, arricchita dalla presenza dei ragazzi del settore giovanile. "Deve essere un motivo in più per mettere in campo quei valori positivi del nostro sport e quei valori sui quali stiamo costruendo la stagione - afferma Martino -: spirito di squadra, ambizione, voglia di sacrificarsi e non arrendersi mai. Mi rende felice il supporto dei tifosi, perchè ogni partita ha un momento di difficoltà e superarlo con i propri supporters è sempre meglio".

Gli avversari

L'Allianz arriva dalla vittoria contro Nardò la Cestistica San Severo, che ha bissato l’altrettanto importante successo ottenuto sul campo di Ferrara due settimane fa ed ha permesso di ottenere la terza vittoria nelle ultime quattro partite. I 16 punti in classifica

sono frutto di 8 “Win”, 2 delle quali arrivate fuori casa (a Ferrara e Mantova). Il playmaker titolare è una grande promessa di questo campionato come Matteo Bogliardi, classe 2002, reduce da due stagioni a Treviglio dove, giovanissimo, si è subito fatto notare per le sue qualità. Le sue spiccate doti atletiche gli consentono di essere letale in contropiede, ma anche di tenere bene quando si tratta di difendere. Viaggia con una media di 11 punti, 3 rimbalzi e 2.7 assist ad allacciata.

Lo slot di guardia è occupato dall'ex Nik Raivio, giocatore di esperienza, che ben conosce coach Martino avendolo allenato ad inizio stagione. Raivio assicura una media di 17,4 punti (31% dall'arco), ben 8.1 rimbalzi e 2.1 assist, portando nella vittoria di domenica scorsa contro Nardò un contributo di ben 24 punti. "Abbiamo trascorso diversi mesi insieme - ricorda Martino -. E' stato molto prezioso nelle prime settimane quando non c'era Vincent Sanford nella costruzione della squadra, permettendoci di allenarci al meglio e con intensità. Se abbiamo questa classifica è anche merito della società di aver permesso di inserire in quel periodo un giocatore che conosce bene questo campionato. Oltre ad essere una bravissima persona, è stato molto utile. Siamo rimasti in buoni contatti e farà piacere rivederlo. Chiaramente dovremo essere bravi a limitarlo".

Come ala piccola agisce l'italo argentino Agustin Fabi, classe 1991 veterano di questo campionato: promosso in Serie A1 due stagioni fa con Tortona, proviene da Ferrara con cui ha raggiunto i quarti di finale playoff. Mortifero tiratore da tre punti (ben il 49% di precisione, 53 realizzati su 108 tentati), è un giocatore molto intelligente, un vero e proprio playmaker aggiunto della squadra con grandi capacità di passatore. La media punti è di 11,7 a gara, con 2.4 rimbalzi e 1.7 assist. Nel ruolo di centro agisce Daniel Edward Lee, classe 1990, che segna ogni domenica una media di quasi 14 punti, arpionando più di 9 rimbalzi.

Nel ruolo di ala grande troviamo il classe 1996 Ion Lupusor, reduce da una stagione e mezzo a Treviglio e recuperato dopo un infortunio al ginocchio. Giocatore esperto per l'A2 nonostante la giovane età, è cresciuto nel vivaio della Viola Reggio Calabria che l'ha lanciato molto presto in prima squadra; ha spesso partecipato a diverse spedizioni delle nazionali giovanili. Buon tiratore da tre punti (24%), giocatore molto tenace e poliedrico. Sotto canestro staziona anche il camerunense Keller Cedric Ly-Lee, ala/centro classe 2001 dotato di una potente struttura fisica.

Dalla panchina esce il classe 2000 Antonino Sabatino, playmaker molto rapido che per il secondo anno consecutivo veste la maglia dell'Allianz: giocatore affidabile (7.1 punti di media, insieme a Bogliardi forma una cabina di regia molto giovane e frizzante. Completa il reparto esterni Goce Petrusevski, guardia/ala macedone classe 2002: una delle poche conferme rispetto alla scorsa stagione, ha spesso cambiato l'inerzia delle partite grazie alla sua solidità difensiva.