Battere Treviglio per il primo posto matematico, l’Unieuro cerca il colpo: “Partita dal grande fascino”

Quella che domenica il Palafiera si prepara ad ospitare non sarà una partita qualunque. Perchè l'Unieuro Forlì, battendo la Blu Basket Treviglio, si garantirebbe il primo posto matematico del girone "Giallo", quello delle big dell'A2, a due settimane dall'inizio dei playoff, incrociando sul tabellone una squadra sulla carta più abbordabile con il vantaggio del fattore campo. Proprio da Treviglio è partita la cavalcata vincente e convincente della squadra di coach Antimo Martino in questa seconda fase: all'andata i biancorossi espugnarono il PalaFacchetti col punteggio di 83-79 al termine di un match intenso, che aveva visto gli uomini Alessandro Finelli rientrare nell'ultimo quarto dopo esser stati sotto di 11 punti. Un super capitan Daniele Cinciarini trovò la bomba a 51 secondi dalla fine che di fatto aveva garantito il successo. Il Palafiera ritroverà da ex non solo coach Finelli, ma anche Davide Bruttini e Pierpaolo Marini, quest'ultimo autore di ben 23 punti nella gara d'andata.

“È una partita dal grande fascino e di grande importanza, che stiamo preparando come sempre mettendo attenzione sugli aspetti tecnico-tattici, senza lasciarci condizionare dal valore della sfida - afferma coach Martino -. I risultati delle ultime giornate confermano che Treviglio è squadra profonda, di talento ed esperienza, per recitare un ruolo importante, e sta confermando le chiare ambizioni della società, che ha allestito un roster per puntare alla promozione: questo deve darci grandi motivazioni, per dare il massimo e dare continuità al momento molto positivo che stiamo vivendo”.

Gli avversari

Treviglio arriva in via Punta di Ferro dopo una sofferta vittoria contro la Tramec Cento, maturata grazie al parziale di 10-0 negli ultimi minuti del match, dopo esser stata sotto di 4 punti a tre minuti dalla fine, con un break costruito da Marini e Jason Clark. In questa seconda fase la Gruppo Mascio viaggia ad una media di 81,75 punti ad allacciata, concedendone 75 alle avversarie. Finelli può contare su un roster d'esperienza, dotato di talento ed atletismo. Clark è il punto di ferimento dell'attacco, garantendo 18,25 punti a partita, tirando con il 52% dall'arco (11 centri su 21 tentativi) e il 65% dal pitturato. Oltre la doppia cifra c'è anche Marini, con 12,5 punti e il 40% dai 6,75. Ad arricchire il roster ci sono Marco Giuri (10 di media), l'esterno Luca Vitali, Brian Sacchetti, Eric Lombardi e Bruttini. Quella di Finelli è la migliore formazione a rimbalzo, catturandone quasi 38 a partita, che concede appena il 51% nel pitturato e il 32% dalla distanza. Ma all'andata Forlì riuscì a prevalere anche a rimbalzo (35 a 33), catturandone ben 29 in difesa. Al Palafiera i biancorossi dovranno scendere più che mai concentrati per laurearsi la migliore squadra dell'A2 prima dei playoff, un traguardo sul quale in pochi avrebbero scommesso all'inizio della stagione.