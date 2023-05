Gara 1 playoff, coach Martino: "Chiusi non è il passaggio verso la semifinale, ma l'ostacolo da superare"

L'ora X sta per scoccare. Domenica alle 19 inizieranno i playoff della Pallacanestro Forlì 2.015 contro l'Umana Chiusi. Si annuncia uno splendido colpo d'occhio al Palafiera, rigorosamente in tinte biancorosse, per spingere al massimo la squadra di coach Antimo Martino. "Iniziamo l'ennesima fase di questa stagione con l'obiettivo di porci una nuova sfida - esordisce Martino nella conferenza stampa della vigilia -. Siamo consapevoli che inizia la parte più difficile, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma anche la più piacevole ed eccitante da disputare".

La mentalità

L'Unieuro, prosegue Martino, dovrà scendere in campo "come abbiamo fatto nel corso della stagione, quindi con entusiasmo e coraggio, ma anche con serietà e con la mentalità che ci ha contraddistinto in questo periodo. La speranza è ovviamente di fare bene. L’obiettivo è concentrarci nella serie contro Chiusi, ragionando una partita per volta. Non è il passaggio verso la semifinale, ma l'ostacolo da superare per arrivarci. E' una differenza fondamentale ed è anche la chiave per carcere di fare il meglio. Pensare di vincere facile 3-0 rappresenterebbe la strada giusta per non farcela".

Gli avversari

I biancorossi si presenteranno al completo alla disputa. In settimana, tranquillizza Martino, "abbiamo lavorato in modo regolare". Quanto alla squadra di coach Giovanni Bassi, analizza il tecnico di Isernia, "è una squadra dal roster profondo che già in campionato ci ha messo in difficoltà e per la quale nutro grande rispetto. Nel girone 'Rosso' in casa ci ha messo in difficoltà, mentre in trasferta siamo riusciti a vincere solo nel finale dopo esser stati sotto di cinque punti a due minuti dalla fine. Può contare su due stranieri importanti (Daniel Utomi e Lester Medford, ndr) che conoscono bene questo campionato, che hanno talento e pericolosità offensiva, ma anche su giocatori italiani esperti, come Davide Raucci, Iris Ikangi e Riccardo Bolpin per citarne alcuni, e giovani di valore". Medford, argomenta l'allenatore il ragionamento, "può giocare anche in una squadra top dell'A2, difficile da limitare. E' la punta di diamante di una compagine che anche nella passata stagione ha fatto molto bene. Da neopromossa non si giocano due anni consecutivi i playoff casualmente. Quindi bisogna riconoscere a Chiusi il buon lavoro fatto in questi anni". Per battere Chiusi Martino chiede "la migliore Forlì", perchè l'Umana mette in campo "talento e pericolosità".

Mercato

La società nella finestra di mercato non ha inserito un rinforzo, poichè può contare su un gruppo collaudato che le ha permesso di chiudere la stagione da prima della classe. Il tutto, rimarca Martino, "grazie all'apporto di tutti, con tante divisioni di responsabilità e gerarchie ben precise anche in base all'esperienze dei giocatori".

C'è chi ha visto degli alti e bassi nella stagione di Vincent Sanford, ma, sottolinea il coach, "deve semplicemente continuare a fare quello che ha fatto dal primo giorno che è arrivato. E' un giocatore che a volte può sembrare poco appariscente rispetto ad altri stranieri che prendono più possessi e iniziative, ma Vincent è un giocatore molto ordinato e pulito, che fa molte cose utili alla squadra. Dalla sua prima partita è stato evidente come sia riuscito a migliorare la squadra e questo è un aspetto fondamentale".

Diverse squadre del tabellone "Oro" sono ricorse al mercato per coprire le lacune emerse in stagione e cercare di colmare il gap da Forlì. "Sono state fatte operazioni importanti come quella di Cantù con David Logan,quella della Fortitudo con Adrian Banks e a quella di Udine con Emanuel Terry, ma c'è poco tempo per inserire un giocatore e bisogna capire quale possa essere l'impatto che avranno nelle squadre", il commento secco del coach.

L'affetto dei tifosi

Attorno all'Unieuro 2.015 c'è grande entusiasmo, come dimostrano anche le lunghe file per l'acquisto dei biglietti e gli striscioni piazzata in diversi punti della città dalla tifoseria. Un risveglio della passione, favorito anche dalla buona stagione dei biancorossi e che Martino apprezza: "Ci auguriamo di giocare davanti a tantissime persone e in un'atmosfera che possa aiutare la squadra. Ne sarei contento per i miei ragazzi, perchè meritano tanto affetto per quello che hanno messo in campo".

Domenica sarà ospite MonnaElisa, la cantante forlivese che ha vinto l’Accademia Sanremo, targata orchestra sinfonica di Sanremo e AreaSanremo. MonnaElisa canterà l’inno nazionale nel pre-partita e si esibirà con il brano che le ha permesso di accedere alle finali per Sanremo Giovani. La biglietteria dell’Unieuro Arena domenica aprirà alle ore 17:30. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla società e online.