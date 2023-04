Al via la seconda fase, l'Unieuro si scontra con Cremona e recupera Cinciarini: "La sfida? Alzare l'asticella"

Ripartire dalla cavalcata del girone "Rosso", con 20 vittorie e 4 sconfitte. La Pallacanestro Forlì 2.015 inizia la seconda fase del campionato, quella del girone "Giallo" con le top tre del girone "Verde" (oltre a Cremona ci sono Cantù e Treviglio) che definirà la griglia playoff, dal fortino di casa del Palafiera, ospitando domenica alle 18 la Vanoli Cremona di coach Demis Cavina. Si annuncia un bellissimo colpo d'occhio in via Punta di Ferro, anche grazie al progetto "Scuole a Palazzo", che porterà sugli spalti i bimbi delle primarie Rodari, Peroni, Matteotti, Vallicelli e Raggi, i ragazzi delle medie Zangheri e Fiorini e i giovani della scuola superiore Saffi-Alberti (per gli universitari ingresso speciale a 5 euro).

"Dobbiamo avere tutti la consapevolezza che il livello di difficoltà aumenterà, dovendo affrontare tre delle quattro squadre che, in maniera abbastanza oggettiva, hanno costruito roster molto profondi per puntare alla promozione insieme ad Udine - esordisce coach Antimo Martino -. Da parte nostra, abbiamo delle certezze che ci hanno permesso di disputare una stagione regolare importante, ma al tempo stesso sappiamo anche che questo non è sufficiente e che quello svolto fino ad ora conta relativamente, con una formula complessa che di fatto farà ripartire tutto da zero. Sono felice dell'entusiasmo che si è creato, ma dobbiamo essere consapevoli che le difficoltà vere iniziano da qui in avanti e che quello che è stato fatto non ci dà alcun vantaggio".

Per il match la Pieffe 2.015 potrà contare sul ritorno di Daniele Cinciarini: "Si è allenato regolarmente da martedì con la squadra. E' ovvio che è stato fermo a lungo e quindi avrà necessità di qualche partita per riprendere il ritmo partita, ma già averlo nelle rotazioni è qualcosa di importante". Nello spogliatoio "c'è entusiasmo. Dopo tre partite dove siamo stati bravi a non abbassare il livello di attenzione dopo aver la certezza matematica della qualificazione al girone "Giallo", abbiamo trascorso una settimana con un po' di pepe che non basta. Da parte nostra c'è molta voglia e spero che, grazie ai nostri tifosi, ci sia un'atmosfera importante che ci possa aiutare. Il loro contributo, in partite che non saranno per nulla facile, potrà dare la differenza soprattutto nei momenti di difficoltà".

I lombardi inizieranno il girone con due punti a fronte dei sei dei mercuriali, ma Martino avverte i suoi: "La Vanoli Cremona è una squadra nel proprio roster ha fisicità, atletismo, talento e profondità e proprio per questo ci sarà bisogno di una grande prova". Gli avversari potranno contare anche sull'importante rientro di Trevor Lacey, stoppato da un lungo infortunio, che permetterà coach Cavina di allungare le rotazioni. "C'è grande rispetto per una squadra che al momento si è dimostrata tra le migliori dell'A2, avendo vinto anche Supercoppa e Coppa Italia con grande personalità". Nel corso della settimana Martino ha preparato il match visionando diverse partite dei lombardi. Una in particolare, quella contro Treviglio: "E' stata una sfida tra due grandi squadre, con tanti giocatori pericolosi, esperti e con una fisicità importante. Per intensità e qualità viste in campo è uno degli incontri che ci serve a capire cosa ci aspetterà in futuro".

Tra le caratteristiche della compagine di Cavina c'è una difesa di grande pressione, sfruttando dinamismo e fisicità dei suoi giocatori. "Dobbiamo mettere in campo qualità, ma al contempo pareggiare la loro energia. Dove non riusciamo per caratteristiche fisiche e atletiche, servirà concentrazione, intelligenza e durezza". Sulla carta Cremona è favorita su Forlì, ma questo, tiene a sottolineare Martino, "non significa che non abbiamo le possibilità per competere. E' chiaro che partiamo da due situazioni differenti. La nostra sfida è capire se quanto di buono fatto durante la stagione regolare è riproponibile anche con un livello che si alzerà. Sono convinto che abbiamo le possibilità per farlo, soprattutto in questa fase con una partita a settimana. Poi durante i playoff si innescheranno nuovi elementi, giocando ogni due giorni. Quello che dovremo fare è alzare ancora di più il livello della nostra asticella e questo non sarà facilissimo".

Se Cremona ritrova Lacey, Forlì potrà contare sull'Mvp del girone Rosso di marzo, Nathan Adrian: "E' sempre piacevole ricevere un riconoscimento e sono contento per lui, perchè se lo è meritato per quello che ha fatto nell'ultimo periodo. I miglioramenti ci sono stati, mostrando un gioco più ampio e completo. Lo staff lo ha stimolato, ma il progresso è merito suo". Martino infine dà un giudizio sulla formula del campionato: "Inizierà una fase interlocutoria, che ci dirà tante cose. Ma sinceramente è una formula che dire che mi piaccia è difficile. Mi rendo conto che, quando saltano delle squadre in corsa, non sia facile trovare delle soluzioni. Non ho una proposta alternativa da presentare, ma arrivare alla fine del campionato è lunga. Dovremo essere bravi a livello mentale per restare sul pezzo".

Gli avversari

La Vanoli Cremona è stata una delle corazzate del girone "Verde", chiuso al terzo posto con 36 punti con 18 vittorie (10 in casa) e 6 sconfitte (quattro in trasferta), ma soprattutto si è guadagnata nella stagione la Supercoppa prima e la Coppa Italia poi. La regia della squadra di coach Cavina è affidata all’ex casalese Davide Denegri, interscambiabile con Lorenzo Caroti, che inizialmente dovrebbe restare fuori dal quintetto. Lo spot di 3 può essere occupato da Matteo Piccoli o da Mirza Alibegovic, entrambi giocatori esperti per la categoria, ma con caratteristiche diverse. Come ala forte partirà dal primo minuto Joseph Mobio e come centro il camerunese di formazione italiana Paul Eboua, che ha disputato una grande stagione.

Nelle rotazioni dei lunghi ci sono l’ala Andrea Pecchia, che nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con i postumi della rottura del legamento crociato, e il lungo americano A.J. Pacher, subentrato all'infortunato Jalen Cannon. L'altro americano, Trevor Lacey, ha disputato l’ultima gara in campionato il 26 febbraio, e per 10 partite è stato sostituito da Jonathan Tabu. Ma contro Forlì ci sarà. Nel girone Verde i lombardi hanno viaggiato con una media di 79,3 punti, tirando col 53% da due e il 35% dall'arco, subendo invece 70 punti di media, concedendo il 52% dal pitturato e il 34% dai 6.75. Sono abituati a timbrare il tabellino in doppia cifra Denegri (12,4 punti), Pacher (11,5 ) Alibegovic (10,8), mentre il rimbalzista più attivo è Pecchia con una media di 6,4 palloni catturati sotto il ferro.