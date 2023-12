Al Palafiera arriva "La partita", c'è il derby contro la Fortitudo: "Servirà tanta energia"

Contro la Fortitudo si annuncia un'intesa battaglia sportiva sul parquet del Palafiera. E' grande l'attesa per il big match della 14esima di campionato, con il derby della via Emilia. All'andata fu ad appannaggio della compagine di coach Attilio Caja, che si presenterà in via Punta di Ferro galvanizzata dal successo nell'altro derby contro la Rinascita Rimini. Forlì scenderà in campo sulle ali dell'entusiasmo della vittoria maturata nel turno infrasettimanale a Nardò dopo due tempi supplementari.

"E una sfida sentita e di grande prestigio, tra due squadre che stanno disputando un'ottima stagione e che occupano i vertici della classifica - esordisce coach Antimo Martino -. La stiamo preparando in modo differente per effetto del turno infrasettimanale, ma l'obiettivo è arrivare alla gara nel miglior modo possibile, facendo tesoro anche di quanto accaduto all'andata. In quell'occasione disputammo un buon primo tempo, poi mancammo di energia, facendo troppi errori. Bologna vinse meritatamente perchè giocò con determinazione ed energia, indirizzando il match sui propri punti di forza. Noi invece non fummo capaci di fare la stessa cosa".

Quanto al percorso di crescita della Pieffe 2.015, "riguardando la partita dell'andata contro la Fortitudo ho notato crescita ed equilibri più definiti, frutto di una conoscenza reciproca migliore. Dobbiamo continuare a lavorare, cercando di essere regolare sia difensivamente che offensivamente. Abbiamo dimostrare di avere qualità e energia, e la classifica e le statistiche lo dimostrano, ma in alcune partite abbiamo momenti di pausa, che dovranno essere limitati nel tempo. Servirà inoltre più continuità anche da parte dei singoli giocatori, per evitare 'up and down' di squadra. Quindi la parola d'ordine è continuità".

Un esempio di discontinuità è arrivato dal match contro Nardò, risolto dopo due tempi supplementari. "E' stata una gara dispendiosa all'interno della trasferta più lunga della stagione - l'analisi di Martino -. Abbiamo cercato di distribuire i carichi durante la partita, ma sfide di questo tipo aiutano a recuperare le energie nervose. La componente emotiva aiuterà a sentire meno la stanchezza. Rispetto alla Fortitudo abbiamo inoltre un giorno di recupero in più, situazione opposta a quanto accadde all'andata".

Sul piano partita, "la Fortitudo ha punti di forza ben definiti. L'importante sarà pareggiare la loro energia sotto canestro, perchè hanno giocatori dall'impatto fisico notevole sia in difesa che in attacco. Con i rimbalzi offensivi riescono inoltre a costruire seconde opportunità di tiro. Dovremmo mettere quindi più energia e durezza e da questo punto di vista mi aspetto una partita migliore". Quanto all'importanza della sfida, "sarei ipocrita nel dire che dal punto di vista emotivo una partita vale l'altra, ma il nostro obiettivo è preparare le partite allo stesso modo e attenzione".

Nei primi due quarti mancherà il supporto della curva biancorosso, che ha così deciso di manifestare contro la decisione di escludere dal match il tifo avversario per questioni di ordine pubblico: "E' un argomento delicato, mi piacerebbe sempre giocare in palazzetti numerosi, con entrambe le tifoserie nei limiti del rispetto dei valori dello sport - le parole di Martino -. I divieti non mi piacciono in generale, il mio augurio è che ci possa essere quell'atmosfera giusta che merita una partita del genere".