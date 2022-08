Basket A2, il nuovo corso dell'Unieuro 2.015: "Parola d'ordine cambiamento, è l'anno della ripartenza"

"Quella che sta per iniziare deve essere una stagione sportiva diversa dalle altre". Il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015 Giancarlo Nicosanti presenta così il lungo cammino che traghetterà la squadra affidata a coach Antimo Martino verso la primavera, quando sarà il momento di tirare le somme. Il primo auspicio del presidente è che il campionato non sia condizionato dalla pandemia da covid-19, che negli ultimi due anni ha rivoluzionato il modo di tifare i propri beniamini, col rindimensionato delle affluenze nei palazzetti. "Questo deve essere l'anno della ripartenza - ha evidenziato Nicosanti -. Si è chiuso un ciclo importante, decidendo di dare inizio ad un progetto nuovo".

Cambiamento

"Cambiamento" sarà il fattore trainante dei prossimi anni, guarda avanti il numero uno di viale Corridoni, motivo per il quale la campagna abbonamenti che sarà presentata martedì avrà come titolo "Change". "Abbiamo cambiato la guida tecnica e praticamente tutta la squadra, abbracciando un progetto tecnico, e non solo, con coach Martino, con il quale abbiamo raggiunto un accordo pluriennale per dare continuità". L'Unieuro 2.015 partirà quasi da zero: "Abbiamo voluto costruire una squadra giovane, fatta di under 30, con l'unica eccezione di Daniele Cinciarini (classe 1983, ndr) e Giulio Gazzotti, anche se quest'ultimo ha 31 anni e quindi da considerare un ragazzo". Un puzzle fatto di "esperienza e solidità, ma anche con ragazzi pronti ad affrontare un campionato di alto livello per lottare tra le prime della classe".

Nicosanti ha ribadito la necessità di dare tempo al gruppo prima di affermarsi: "Bisogna ancora amalgamarsi, con la necessità di trovare un equilibrio non solo sportivo, ma anche umano. Il tempo non ci manca e c'è ancora un mese prima dell'inizio del campionato. Amichevoli e Supercoppa ci daranno l'opportunità di costruire una squadra fatta da tredici buoni elementi. Ora abbiamo un gruppo di buoni giocatori, speriamo un domani di avere una grande squadra. Sta a tutti cercare di creare un gruppo che passo dopo passo possa giocarsela con tutti. E questo non significa essere presuntuosi o pensare di essere più forti degli altri".

Obiettivi

La nuova Unieuro 2.015 per il momento non fissa obiettivi specifici: "Speriamo di essere felici a fine maggio ed inizio giugno", taglia corto Nicosanti. "Penso che la parola chiave della stagione possa essere challenge, sfida e tutti i componenti del gruppo hanno un motivo personale per coglierne una - gli fa eco il general manager Renato Pasquali -. Abbiamo giovani che porteranno entusiasmo e che vorranno dimostrare di essere pronti per questo livello, e ragazzi di esperienza che vorranno dimostrare di avere ancora l’entusiasmo che li ha contraddistinti in carriera: da quello che vedo, la strada è quella giusta e se riusciremo a mantenere questo entusiasmo anche durante la stagione, credo che faremo divertire il pubblico e raggiungeremo obiettivi importanti”.

I primi allenamenti

Coach Martino traccia invece un bilancio dei primi allenamenti: "Da allenatore sono contento di avere a disposizione questi giocatori: la cosa più importante che sto percependo, è la disponibilità con cui i ragazzi sono arrivati a Forlì e hanno cominciato ad allenarsi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, puntando sulla qualità, sull’intensità del lavoro, e curando ogni aspetto, anche quelli che possono sembrare più scontati ma che durante la stagione faranno la differenza. Sono convinto che, lavorando in questo modo abbiamo le possibilità di diventare la squadra che ho in mente e con i valori che sto cercando di trasmettere: e cioè, una squadra che punta sullo spirito di gruppo per essere ambiziosa, affidandosi al collettivo più che alle individualità. Continuando così, sono convinto che arriveremo all’inizio del campionato nella maniera giusta".

Il rapporto con i tifosi

L'auspicio, riprende Nicosanti, è quello di riavere il Palafiera pieno, pur consapevole della situazione storica che stiamo attraversando: "L’atteggiamento che ho visto in questi ragazzi, però, è quello di chi ha il fuoco dentro e, se in campo dimostreranno di dare tutto, ho la certezza che trascineranno i tifosi e che questo palazzetto potrà tornare ad essere quello al quale siamo stati abituati a Forlì nel corso degli anni". "Credo che uno dei nostri obiettivi sia trasmettere, dal campo, quei valori che possano portare entusiasmo ai tifosi per sostenerci e apprezzarci - gli fa eco Martino -. C’è una cosa che tutti i tifosi percepiscono, ovvero quanto lotta e si sacrifica la squadra, e questo è il nostro primo obiettivo".