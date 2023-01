Coppa Italia A2, Forlì attende Torino: al via la "seconda fase" della prevendita dei biglietti

E' attiva la “seconda fase” della prevendita dei biglietti in vista della gara di Coppa Italia contro la Reale Mutua Torino, sfida che si giocherà giovedì alle ore 20:30 all’Unieuro Arena. Il “settore giallo” rimarrà chiuso e la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta il giorno della partita a partire dalle 19:30. Questi i prezzi: per gli abbonati il Parterre (rosso più low cost) avrà un costo di 20 euro, mentre per i non abbonati di 25, mentre il tagliando del primo anello numerato (settore verde più arancione) costerà 10 euro per gli abbonati e 12 euro per chi non ha sottoscritto la tessera stagionale.

Essendo terminata la “prima fase”, gli abbonati non avranno la garanzia di potere scegliere il proprio posto in fase di acquisto, ma è confermata la tariffa ridotta. Al momento dell’acquisto verrà chiesto l’abbonamento alla stagione 2022-23 ed il documento per verificare la corrispondenza dell’identità. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita autorizzati VivaTicket: Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) e Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98, Forlì). Per qualsiasi informazione si può contattare lo 0543/1753333 oppure mandare una mail a info@pallacanestroforli2015.it