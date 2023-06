Febbre da Unieuro: già 4mila biglietti venduti per le finali al Palafiera. Valentini Mvp delle semifinali

Si respira l'aria d'attesa in città e sale la febbre per le sfide di finale playoff che vedranno la Pallacanestro Forlì impegnata mercoledì e venerdì contro la Vanoli Cremona (palla a due alle 20.45). La prevendita dei biglietti di Gara 1 e Gara 2 procede infatti a gonfie vele: al dato di sabato pomeriggio sono stati venduti ben 4mila tagliandi. Tanti tifosi si sono presentati nella sede del club in viale Corridoni. A partire da lunedì ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti anche nei posti non confermati dagli abbonati.

Si potranno acquistare i tagliandi nella sede della Pallacanestro 2.015 (viale Filippo Corridoni 10) lunedì e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20; mentre mercoledì dalle 9 alle 13. Come durante la stagione regolare, i biglietti potranno online sul sito https://pallacanestroforli.vivaticket.it/ e nei punti vendita abilitati VivaTicket della provincia. I tagliandi sono quindi disponibili alla Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98), Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Punto Snai Forlì (Viale Roma 147), Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) e Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli). Questi i prezzi per gli abbonati: Parterre Gold 60 euro, Parterre Rosso 45 euro, Parterre Low Cost 35 euro, Centrale Numerato (Verde) 28 euro, Curva Numerata (Arancione) 22 euro e Secondo Anello (Settore Giallo) 13 euro. Questi i prezzi per i non abbonati: Parterre Gold 70 euro, Parterre Rosso 50 euro, Parterre Low Cost 40 euro, Centrale Numerato (Verde) 30 euro, Curva Numerata (Arancione) 25 euro e Secondo Anello (Settore Giallo) 15 euro.

Le agevolazioni

Sono previste riduzione per gli Under 12 (gratis nel settore giallo per i nati dopo il 30 giugno 2010 (il biglietto verrà consegnato direttamente all’ingresso del Settore Giallo dagli addetti alla sicurezza, mostrando un documento di identità), per gli Under 16 (sconto del 50% per i nati dopo il 30 giugno 2006), Over 65 (sconto del 10% per i nati prima del primo settembre 1957). Le persone con disabilità e invalidità sopra il 50% in grado di deambulare senza accompagnatore, hanno diritto allo sconto del 50%, mentre quelle con disabilità e invalidità sopra il 50% in grado di deambulare con accompagnatore hanno diritto ad una riduzione del 50% e un omaggio per l’accompagnatore. Le persone con disabilità e persone con invalidità sopra il 50% non in grado di deambulare hanno diritto all’omaggio (ed un ulteriore omaggio per l’accompagnatore). Sono inoltre previste agevolazioni per gli studenti universitari del 50% nel settore Giallo e del 20% negli altri settori (va presentata la tessera al momento dell'acquisto).

Valentini Mvp

Fabio Valentini è stato nominato come miglior giocatore delle semifinali. Il playmaker classe 1999, con gli oltre 600 voti dei tifosi sui canali social della Lnp, ha superato la concorrenza di Joseph Mobio (Cremona), Jordon Varnado (Pistoia) e Tommaso Guariglia (Torino). Contro l'Apu Udine, Valentini è sempre andato in doppia cifra, viaggiando con una media di 13 punti a partita, tirando col 38% dai 6.75. Durante la stagione erano stati già premiati anche Nathan Adrian, capitan Daniele Cinciarini e Vincent Sanford.