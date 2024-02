Dalla trasferta di Agrigento al Palafiera: l'Unieuro gioca di sabato e ospita Milano, aperta la prevendita

Sarà l'Urania Basket Milano la prossima avversaria della Pallacanestro Forlì 2.015. La squadra di coach Antimo Martino, reduce dalla vittoriosa trasferta in quel di Agrigento, ospiterà la compagine lombarda sabato sera alle 20.30. E' già aperta la prevendita per la sfida del Palafiera: è possibile acquistare il biglietto online (https://bit.ly/TickOL-2324) oppure scaricando attraverso l'App della Pieffe 2.015 (nella sezione Biglietteria, “Salta la Fila”), oppure nella sede in Viale Corridoni 10, da mercoledì a venerdì (dalle 8,30 alle 12,30) ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. I tagliandi sono acquistabili all'Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì) al bar "La Caffetteria" (Via Ravegnana, 146/A, Forlì), al Punto Snai Forlì (Viale Roma 147), al Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94, Forlì), alla Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), al punto vendita Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) e al Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5).

Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena non sarà aperta la mattina, ma solo la sera dalle ore 19.30, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara. "Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto - informano dalla società -. In particolare, per l’acquisto dei biglietti universitari, presentarsi muniti di badge o tessera di riconoscimento universitaria e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso. Inoltre, per poter usufruire delle tariffe agevolate per Under 18, Universitari ed Over 65, occorre presentarsi esclusivamente presso la nostra sede in settimana e in biglietteria il giorno della partita muniti della documentazione necessaria. Si ricorda infine di portare la ricevuta di pagamento da esibire in caso di esito negativo della lettura del codice a barre del biglietto".

Gli importi del biglietto per singolo settore