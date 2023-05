"Lontan da te non si può star!": mini-abbonamento per i playoff e t-shirt celebrativa per l'Unieuro

"Una grande occasione per dire 'Io c'ero'". Giancarlo Nicosanti Monterastelli presenta così i playoff che da domenica prossima vedranno impegnati la Pallacanestro Forlì 2.015 contro l'Umana Chiusi. Le prime due sfide si disputeranno al Palafiera: Gara 1 appunto domenica alle 19 ("per dare opportunità per chi andrà al mare o trascorrerà la giornata fuori casa di venire al palazzetto", le parole del presidente), mentre Gara 2 martedì 16 alle 20.30. Nicosanti auspica in una bella cornice di pubblico, con l'impianto di via Punta di Ferro a tinte biancorosse: per questo motivo è creata una t-shirt celebrativa, con la voce di felicità da "Romagna Mia" che accompagna le vittorie della squadra di coach Antimo Martino, "Lontan da te non si può star!". "Vogliamo trasformare il palazzetto in qualcosa di unico e dobbiamo fare il salto di qualità anche con tutta la passione che possiamo mettere in campo, con la nostra voce e le nostre mani per sostenere i nostri ragazzi", è l'appello che Nicosanti Monterastelli rivolge al sesto uomo in campo.

I biglietti potranno essere acquistati a partire da martedì e ci sarà la possibilità di sottoscrivere un 'mini abbonamento' per le prime due gare in casa, che darà diritto ad avere in regalo la t-shirt "Playoff 2023". In alternativa è possibile acquistare il titolo d'accesso anche per ogni singola gara, con la t-shirt acquistabile al prezzo di 10 euro (due avranno il costo di 17 euro). Da martedì a venerdì i tagliandi si potranno acquistare nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015 (viale Filippo Corridoni, 10) da martedì a venerdì dalle 9 alle 13, mentre la biglietteria del Palafiera sarà aperta martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 (la biglietteria sarà aperta anche il giorno della partita, ma l'invito della società è di acquistare i tagliandi nel corso della settimana per evitare le lunghe code all'impianto sportivo il giorno della sfida).

Gli abbonati alla stagione 2022-2023 avranno diritto di prelazione sul posto del proprio abbonamento da martedì a giovedì compresi. Nelle giornate successive non è garantita la scelta del posto del proprio abbonamento (al momento dell'acquisto occorrerà esibire la tessera e il documento di identità). Questi i prezzi: Parterre Gold 60 euro, Parterre Rosso 45 euro, Parterre Low Cost 35 euro, Centrale Numerato (Verde) 28 euro, Curva Numerata (Arancione) 22 euro e Secondo Anello (Settore Giallo) 13 euro.

I non abbonati alla stagione 2022-2023 da martedì a giovedì potranno acquistare i biglietti nei posti non occupati da abbonamento, mentre da venerdì ci sarà la possibilità di acquistare anche nei posti non confermati dagli abbonati. Questi i prezzi: Parterre Gold 70 euro, Parterre Rosso 50 euro, Parterre Low Cost 40 euro, Centrale Numerato (Verde) 30 euro, Curva Numerata (Arancione) 25 euro e Secondo Anello (Settore Giallo) 15 euro.

I biglietti potranno online sul sito https://pallacanestroforli.vivaticket.it/ e nei punti vendita abilitati VivaTicket della provincia. I tagliandi sono quindi disponibili alla Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98), Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Punto Snai Forlì (Viale Roma 147), Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) e Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli).

Per chi sottoscriverà il 'mini abbonamento' nella sede della società o al Palafiera la t-shirt celebrativa sarà consegnata insieme ai biglietti, mentre chi acquisterà i tagliandi online o nei punti vendita bilitati potrà ritirare la maglia in sede o al Palafiera negli orari di apertura della biglietteria mostrando entrambi i titoli di accesso.

Sono previste riduzione per gli Under 12 (gratis nel settore giallo per i nati dopo il 30 giugno 2010, da ritirare al Palafiera all'ingresso del Settore Giallo dagli addetti alla sicurezza, mostrando un documento d'identità), per gli Under 16 (sconto del 50% per i nati dopo il 30 giugno 2006), Over 65 (sconto del 10% per i nati prima del primo settembre 1957). Le persone con disabilità e invalidità sopra il 50% in grado di deambulare senza accompagnatore, hanno diritto allo sconto del 50%, mentre quelle con disabilità e invalidità sopra il50% in grado di deambulare con accompagnatore hanno diritto ad una riduzione del 50% e un omaggio per l’accompagnatore. Le persone con disabilità e persone con invalidità sopra il 50% non in grado di deambulare hanno diritto all’omaggio (ed un ulteriore omaggio per l’accompagnatore). Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it