Basket A2, la prima di campionato: l'Unieuro debutterà in casa contro l'ex Giorgio Valli

Scatterà domenica 2 ottobre alle 18 il campionato 2022-2023 della Pallacanestro Forlì 2.015. Al Palafiera la compagine di coach Antimo Martino affronterà la Staff Mantova. Ad aprire le danze del Girone Rosso sarà l'anticipo che vedrà sabato 1 ottobre alle 20 fronteggiarsi l'Ueb Gesteco Cividale e la Caffè Mokambo Chieti. Domenica 2 ottobre il menù delle 18 prevede il derby tra Cento e la Fortitudo Bologna, Nardò ospitare Chiusi, Ferrara sfidare in casa Udine, mentre Rimini sarà in trasferta a San Severo. Ravenna, invece, ospiterà Pistoia. Chiude il cartellone la sfida tra Unieuro e Mantova. Mercoledì alle 10.00, sul sito ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro, sarà reso noto il calendario completo della Serie A2.

L'avversario

Per la prima di campionato l'Unieuro 2.015 si ritroverà davanti l'ex coach biancorosso Giorgio Valli. Nella passata stagione, nonostante una serie infinita di infortuni a diversi giocatori, con 11 vittorie nelle 18 partite di regular season (e una sola sconfitta casalinga in tutta la sua gestione), il tecnico mantovano ha condotto gli Stings al settimo posto in regular season guadagnando così l’accesso ai playoff. La formazione lombarda anche quest'anno potrà contare su capitan Riccardo Cortese, guardia-ala che ha sposato il progetto degli Stings per il terzo anno consecutivo.

Valli disporrà di un roster rinnovato. Il primo acquisto è stato quello del centro senegalese Elhadji Thiounem 209 centimetri per 105 chili di peso, reduce da una stagione 2021-2022 che lo ha visto prima indossare la maglia della Ristopro Fabriano facendo registrare 5.3 punti e 5.4 rimbalzi a partita, per poi approdare alla Next Nardò e contribuire alla salvezza dei pugliesi grazie a 6 punti e 6 rimbalzi a partita nei playout.

Alla regia ci sarà il riminese Matteo Palermo, playmaker di 1,90 metri per 84 chili. Arriva dall'esperienza a Trapani, dove è stato il punto di riferimento della formazione di coach Daniele Parente, mettendo a segno 8.4 punti e 3.8 assist a partita. Subito dopo Palermo è stato ufficializzato l'americano Anthony Miles, reduce da un'ottima stagione nel campionato giordano con la maglia dell’Al Widhat con cui termina firmando 22.9 punti a partita (45% da 2 punti e 37% da 3 punti).

Tra i nuovi innesti anche la guardia/ala Giovanni Veronesi, 1,98 metri per 98 chili, reduce da un campionato Benacquista Latina. Nel corso della regular season, l’esterno ha messo a segno 8.7 punti, 2.9 rimbalzi e 4.9 di valutazione. Ma durante la fase a orologio ha giocato mediamente 32 minuti e mette a referto 26.3 punti (50% da 2 e 49% da 3), 4 rimbalzi e 27 di valutazione. Tra le linee verdi anche Martino Criconia, Andrea Calzavara e Giga Janelidze.