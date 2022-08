Primo test per l’Unieuro: al Palafiera sfida contro Faenza a porte aperte

Primo test per la Pallacanestro Forlì 2.015. La squadra di coach Antimo Martino sabato pomeriggio, alle 18,30, ospiterà i Raggisolaris Faenza. L’allenamento sarà a porte aperte. In attesa della presentazione ufficiale di lunedì alle 19 al Palafiera, sarà quindi un primo momento per gli appassionati biancorossi di seguire la squadra dopo le prime due settimane di lavoro in palestra.