L'Unieuro 2.015 scende in campo contro la guerra: raccolta di aiuti per il popolo ucraino

In occasione della gara di venerdì contro il Kleb Basket Ferrara, la Pallacanestro 2.015, in collaborazione con il Comune di Forlì nell’ambito dell’iniziativa "Forlì insieme per l’Ucraina", organizza una raccolta di materiali e beni di necessità. All’esterno dell’Unieuro Arena verranno allestiti dei punti di raccolta e, tutto quello che verrà portato (sia da chi assisterà alla partita, sia da tutti coloro che vorranno passare per contribuire), verrà poi distribuito sulla base delle indicazioni del “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo”.

Nello specifico, chi volesse partecipare, può contribuire con i seguenti generi, attualmente richiesti: pannolini di vario genere, asorbenti, oggetti per la medicazione nuovi o in scatole chiuse. Nello specifico si tratta di cerotti di varie dimensioni, garze di varie dimensione, disinfettanti, acqua ossigenata, guanti sterili, soluzione fisiologica, cotone idrofilo, ghiaccio istantaneo, siringhe. "Al momento è importante che ci si concentri sui materiali indicati, che sono quelli più richiesti dall’emergenza attuale", viene evidenziato. Per rimanere aggiornati sulla destinazione e distribuzione del materiale si può fare riferimento al sito https://www.comitatoforli.org/.

Altri aiuti

Come segnalato dal Comune di Forlì, chiunque volesse contribuire economicamente per sostenere le attività di aiuto, potrà farlo attraverso i seguenti conti correnti:

– Caritas – IBAN IT 98 M 08542 13200 000000077081

– Croce Rossa Italiana – IBAN IT 93 H 02008 03284 000 105889169

– Comune di Forlì – IBAN IT 97 Z 06270 13201 CC0230288174