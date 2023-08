Al via la stagione della nuova Libertas Basket Rosa Forlì

Si è radunata nella giornata di ieri la Libertas Basket Rosa Forlì per dare il via alla preparazione in vista della stagione sportiva 2022/23. Agli ordini del nuovo coach Bindi e del suo staff formato dagli assistenti Luciano Carlos Massari e Giovanni Bucci e del preparatore atletico Fabio Crocini il nuovo roster delle biancorosse ha mosso i primi passi in vista di un campionato dove spera di ripetere se non addirittura migliorare quanto fatto nella passata stagione.

“Sono veramente felice del team che si è formato - spiega il direttore sportivo Baccini - abbiamo trovato un grande allenatore come Tommaso Bindi che rappresenta a pieno tutto ciò che cercavamo, sia come caratteristiche tecniche che, soprattutto, umane. Il nostro obiettivo principale è come tutti gli anni quello di divertirci e di rendere le nostre ragazze felici di entrare in palestra ad ogni allenamento. Possiamo contare per fortuna su un roster forte e consolidato, al quale siamo riusciti ad aggiungere degli elementi che per caratteristiche tecniche hanno ciò che volevamo per completare la squadra e soprattutto sono ragazze che si ambienteranno alla perfezione in un gruppo con il quale stare è veramente un piacere”

Come anticipava il direttore sportivo sono 3 i nuovi acquisti della compagine forlivese, si tratta delle due esterne Marika Moriconi e Giorgia Bollini e dell’Ala Francesca Sampieri che vanno a completare un roster che avrà ancora come capitano la gladiatrice Alice Pieraccini. Dopo i primi giorni di allenamento cominceranno le prime prove amichevoli sul campo per la compagine di Bindi in attesa della prima palla a due del campionato prevista l'1 ottobre.